В Мангистау главбуха центра национальных видов спорта осудили на семь лет за хищение 117 млн тенге

По неофициальным данным, напавший на сверстников подросток наблюдался у школьного психолога и был "участником суицидальной игры"

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Челябинск. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 16 сентября 13-летний ученик челябинской школы напал на сверстников и учителя с молотком, заведено уголовное дело.





Подростка, который напал на сверстников в челябинской школе № 68 с молотком, задержали. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. По первой статье виновным может грозить пожизненное лишение свободы, по второй - до пяти лет тюрьмы сообщает издание РБК.





В полиции уточнили, что инцидент произошел около 09.20 по местному времени. Один из учащихся школы рассказал 74.ru, что нападение произошло на перемене после первого урока. По словам ребенка, его и других учащихся закрыли в кабинете, а через час отпустили домой.





Портал также писал, что нападение произошло в кабинете биологии, нападавший зашел туда с молотком и напал на сверстниц, их попыталась защитить учительница.





От действий подростка пострадали четверо - учительница, две девочки и мальчик (всем детям по 13 лет), сообщили в региональном Минздраве. Из школы № 68 после случившегося эвакуировали детей, их передали родителям. В других учебных заведениях города усилили меры безопасности.





По информации SHOT, напавший на сверстников подросток наблюдался у школьного психолога и был "участником суицидальной игры".



