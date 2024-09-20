Находившихся в международном розыске мошенников задержали сотрудники МВД Казахстана

Всего в текущем году сотрудниками полиции выявлено свыше 400 случаев вымогательств, из которых 39 совершено в школах и колледжах

Фото: Polisia.kz

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане полиция пресекла деятельность 23 молодежных групп, занимавшихся вымогательством в школах и колледжах.





По информации Polisia.kz , с начала года в стране пресечена деятельность 23 молодежных групп, занимающихся вымогательствами.





В частности, в сентябре в Актобе задержан несовершеннолетний студент колледжа, который путем угроз и насилия вымогал 50 тысяч тенге у 15-летнего подростка. Подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование.





В Жамбылской области подросток, шантажируя распространением личных данных, вымогал деньги у своих сверстников. Зарегистрировано 8 таких фактов, уголовное дело направлено в суд.





В Петропавловске задержаны участники молодежной группы, которые, применяя насилие и угрозы, заставляли потерпевших оформлять денежные займы, которые затем обналичивали. Подозреваемые арестованы.





Всего в текущем году сотрудниками полиции выявлено свыше 400 случаев вымогательств, из которых 39 совершено в школах и колледжах. Анонимное анкетирование в учебных заведениях обнаружило более 50 фактов возможных вымогательств среди учащихся. По всем случаям проводятся проверки.





В полиции напоминают, что уголовная ответственность за вымогательство наступает с 14 лет.