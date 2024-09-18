Державшая усыновленных детей в рабстве жительница Улытау получила 4 года тюрьмы
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Жезказган. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Улытау, взявшая трех детей на патронатное воспитание и эксплуатировавшая их на тяжелых работах, получила 4 года лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.
Владелица крестьянского хозяйства в 2018 году, чтобы не тратить деньги на зарплату наемным рабочим, для ухода за скотом взяла на патронатное воспитание из центра для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 3 несовершеннолетних: двух братьев и сестру.
Опекунша заставляла детей выполнять тяжелую работу по хозяйству, а также собирать металлолом на территории города Жезказгана. В случае неповиновения или некачественного выполнения работ она избивала детей.
Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних от 11 июля 2024 года подсудимая признана виновной в истязаниях несовершеннолетних и злоупотреблении полномочиями опекуна с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.
Напомним, неблагополучную семью прокуроры и органы опеки выявили в начале февраля текущего года. Троих детей из одной семьи - 1 девочку и 2 мальчиков патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших братьев приемные родители держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом.
Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей. Старшая девочка закончила колледж, но практически не была на занятиях. Второй мальчик "учится" в колледже", - рассказала детский омбудсмен Динара Закиева.
Проверка выяснила, что фактически дети не учились, а в учебные заведения постоянно предоставлялись справки о их "болезни".