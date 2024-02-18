Усыновленных детей держали в рабстве в Улытауской области

Детей пять лет эксплуатировали на хозяйственной ферме

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Жезказган. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Усыновленных детей пять лет держали в рабстве и заставляли работать на хозяйственной ферме в Улытауской области.





О вопиющем случае рассказала в Facebook уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.





Неблагополучную семью прокуроры и органы опеки выявили в начале февраля. Троих детей из одной семьи - 1 девочку и 2 мальчиков патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших братьев приемные родители держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом.





Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей. Старшая девочка закончила колледж, но практически не была на занятиях. Второй мальчик "учится" в колледже", - пишет омбудсмен.





По ее словам, проверка выяснила, что фактически дети не учились, а в учебные заведения постоянно предоставлялись справки о их "болезни".





Опекунша также угрожала девочке, что она больше не увидит братьев, если не будет выполнять работу или пожалуется. При этом приемная мать не так давно интересовалась, есть ли еще дети, которых можно взять на патронат.





Сегодня с акимом области Бериком Абдыгалиулы, прокуратурой, МВД изучили все обстоятельства дела и необходимые меры. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся экспертизы. Сейчас дети вместе и в безопасности. Детям оказывается психологическая помощь, их одели, обули, накормили", - рассказала Закиева.





Меры по обеспечению благополучных условий, помощи, проживанию и обучению детей взял на личный контроль аким области.





Закиева напомнила, что сейчас по всей стране в пилотном режиме совместно с МВД, прокуратурой и другими госорганами созданы мобильные группы, задача которых в оперативном порядке выявлять детей, подвергающихся насилию, находящихся в трудной жизненной ситуации.





Вскоре этот механизм получит законодательное закрепление как инструмент профилактики в рамках законопроекта по обеспечению безопасности детей", - резюмировала омбудсмен.









В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.





Вчера в Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с синяками и сотрясением.





В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.





В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.





В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.





Из-за роста жестоких преступлений в отношении женщин и детей в Казахстане разработан законопроект, ужесточающий меры в отношении насильников и домашних тиранов. Документ уже поступил на обсуждение в мажилис.