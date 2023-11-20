В Экибастузе нашли тело пропавшей 7-летней девочки  

Группа состояла из семи человек возрастом от 21 года до 46 лет

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Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматинской области совместно со спецназовцами ведомства на территории Алматинской области, города Алматы и области Жетісу задержали группу вымогателей.





Преступная группа состояла из семи человек возрастом от 21 года до 46 лет, сообщает Polisia.kz





Данный факт зарегистрирован в полиции по статье 194, часть 2, пункт 2, УК РК (Вымогательство). Отметим, что 11 марта на территории одного из складов города Каскелена участники вышеуказанной группы, применив физическую силу в отношении иностранного гражданина, путем угроз вымогали денежные средства в крупном размере", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области Дулат Кайыр.









Задержанные взяты под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с проверкой подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.





По результатам этих работ материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения", - дополнил Дулат Кайыр.





Тем временем в Восточно-Казахстанской области задержан еще один вымогатель, который, угрожая оружием и расправой, требовал у 21-летнего жителя Усть-Каменогорска 100 тысяч тенге.





Подозреваемый был задержан с поличным в момент получения денег.





Задержали 20-летнего подозреваемого у одного из дворов по проспекту Назарбаева. На месте полицейские изъяли вещественные доказательства - денежные средства, подтверждающие его противоправные действия", - информирует Polisia.kz .



