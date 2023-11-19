В Казахстане ищут трех пропавших детей

Одна девочка пропала в Экибастузе, еще две - в Актюбинской области

Фото: Polisia.kz

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Актобе. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ищут трех пропавших девочек. Одна из них пропала в Экибастузе, еще две - в Актюбинской области.





В Актюбинской области полицейские и добровольцы ищут двух сестер: 14-летнюю Назым и 13-летнюю Диляру Калиевых, проживающих в селе Бескудук Хобдинского района.





Polisia.kz Polisia.kz





Калиева Назым - на голове имеется платок, возможно, коричневого цвета, коричневая куртка до колен, на ногах женские ботинки черного цвета на шнурках, волосы длинные, смуглая, рост примерно 168-170 см, худощавого телосложения. Калиева Диляра - куртка бежевого цвета до колен, на ногах женские ботинки черного цвета на шнурках, волосы каре, смуглая, рост примерно 160-173 см, худощавого телосложения", - сообщает Polisia.kz .





У обеих девочек есть с собой рюкзаки.





В поисках без вести пропавших несовершеннолетних задействован личный состав ДП области и волонтеры Zello Poisk.





Еще одну девочку - семилетнюю Милану Давыдову уже сутки разыскивают павлодарские полицейские и волонтеры.





Polisia.kz





Заявление о ее пропаже поступило в полицию Экибастуза 17 ноября в 21.15.





По тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры Vita и неравнодушные граждане. Полицией установлено, что около 16.00 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехать на выходные дни к супругу, который находится в крестьянском хозяйстве, расположенном в 15 км от села. При этом дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома", - рассказали в полиции.





Там добавили, что девочка учится в 3-м классе школы села Бескауга Кояндинского сельского округа.





Рост 128-130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Была одета: желтая куртка, трико светло-зеленого цвета, кофта серого цвета, сапоги черного цвета", - проинформировали в полиции.





В ведомстве обратились ко всем, кто владеет какой-либо информацией, с просьбой позвонить по телефонам 102 или 8 776 546 66 66.





Дополнено 18.11.2023, 19.12





В поисках семилетней девочки в Павлодарской области задействовали вертолет.





instagram/pavlodar_tjd





Работы по поиску продолжаются. В них задействованы спасатели, кинологи, полиция, местные исполнительные органы и волонтеры, всего 321 человек и 38 единиц техники. На месте организован оперативный штаб, сообщает ДЧС Павлодарской области.



