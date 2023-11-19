18.11.2023, 14:41 27711
В Казахстане ищут трех пропавших детей Дополнено
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ищут трех пропавших девочек. Одна из них пропала в Экибастузе, еще две - в Актюбинской области.
В Актюбинской области полицейские и добровольцы ищут двух сестер: 14-летнюю Назым и 13-летнюю Диляру Калиевых, проживающих в селе Бескудук Хобдинского района.
Калиева Назым - на голове имеется платок, возможно, коричневого цвета, коричневая куртка до колен, на ногах женские ботинки черного цвета на шнурках, волосы длинные, смуглая, рост примерно 168-170 см, худощавого телосложения. Калиева Диляра - куртка бежевого цвета до колен, на ногах женские ботинки черного цвета на шнурках, волосы каре, смуглая, рост примерно 160-173 см, худощавого телосложения", - сообщает Polisia.kz.
У обеих девочек есть с собой рюкзаки.
В поисках без вести пропавших несовершеннолетних задействован личный состав ДП области и волонтеры Zello Poisk.
Еще одну девочку - семилетнюю Милану Давыдову уже сутки разыскивают павлодарские полицейские и волонтеры.
Заявление о ее пропаже поступило в полицию Экибастуза 17 ноября в 21.15.
По тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры Vita и неравнодушные граждане. Полицией установлено, что около 16.00 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехать на выходные дни к супругу, который находится в крестьянском хозяйстве, расположенном в 15 км от села. При этом дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома", - рассказали в полиции.
Там добавили, что девочка учится в 3-м классе школы села Бескауга Кояндинского сельского округа.
Рост 128-130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Была одета: желтая куртка, трико светло-зеленого цвета, кофта серого цвета, сапоги черного цвета", - проинформировали в полиции.
В ведомстве обратились ко всем, кто владеет какой-либо информацией, с просьбой позвонить по телефонам 102 или 8 776 546 66 66.
Дополнено 18.11.2023, 19.12
В поисках семилетней девочки в Павлодарской области задействовали вертолет.
Работы по поиску продолжаются. В них задействованы спасатели, кинологи, полиция, местные исполнительные органы и волонтеры, всего 321 человек и 38 единиц техники. На месте организован оперативный штаб, сообщает ДЧС Павлодарской области.
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17.11.2023, 20:05 55601
Онищенко предупредил об опасности синтетических вирусов и бактерий
В биолабораториях по всему миру ведется разработка биологического оружия на основе 40 известных вирусов и микробов
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В мультимедийном пресс-центре "Sputnik Казахстан" в ходе видеомоста Москва - Минск - Ереван - Бишкек - Астана - Ташкент академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что эпидемии КВИ, гриппа и ОРВИ в 2023 году не будет.
Опираясь на генетические маркеры тех субштаммов, которые прежде всего по коронавирусу циркулируют, - они не имеют тех признаков, которые давали бы нам основания считать, что произойдет резкий дрейф и инфекция станет очень вирулентной, то есть опасной и т.д.", - цитирует академика "Sputnik Казахстан".
По его словам, сейчас наблюдается прогнозируемый рост заболеваемости по этим нозологиям.
Что касается вспышки кори в Казахстане, то, по словам Онищенко, не надо считать, что заразу завезли из-за границы. Он подчеркнул, что корь - вакциноуправляемая инфекция, поэтому необходимо обеспечить полный охват детей прививками. Для этого необходимо усилить пропаганду необходимости вакцинации, в первую очередь среди мамочек.
Геннадий Онищенко отметил, что в биолабораториях по всему миру ведется разработка биологического оружия на основе 40 известных вирусов и микробов. Среди которых сибирская язва, чума и натуральная оспа. Но появилась угроза и пострашнее.
Мы сегодня с вами научились после расшифровки генома человека создавать искусственные вирусы. Если говорить простым языком, мы можем на компьютере смоделировать нужные нам свойства вируса, сшить его из аминокислот, эту последовательность, и оживить его", - объясняет академик.
По его словам, прецеденты по созданию подобных синтетических бактерий уже были.
Ранее один из кандидатов в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты Америки создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию.
Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.
В сентябре прошлого года на брифинге Минобороны РФ были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре 2022 года военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия. Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
17.11.2023, 14:08 63796
Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей - Балаева обратилась к казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева сделала обращение к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
По словам министра, проблема сегодня в стране стоит особенно остро. Она напомнила, что с 1 июля 2023 года по поручению президента усилена ответственность за такие правонарушения.
С тех пор число агрессоров, привлеченных к ответственности, возросло в два раза. Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч человек, то в третьем уже 27 тысяч лиц. К административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей. В их отношении вынесены 75 тысяч защитных предписаний. Судами установлены 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей", - привела статистику Балаева.
Вместе с тем, подчеркнула глава Минкультуры, по итогам десяти месяцев текущего года наблюдается сокращение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений - на 4,2%, тяжких преступлений - на 12%.
Но, судя по печальной статистике и некоторым шокирующим фактам, вопрос о бытовом насилии еще стоит остро. К сожалению, это не причины, а уже следствия правовой недисциплинированности, неуважения к законам и криминализации сознания. Современному обществу присущ правовой нигилизм. Особенно тревожно за молодое поколение. Мы, как родители, должны прививать нашим детям культуру борьбы с такими негативными явлениями не только дома, но и в учебных заведениях. У общества должна сложиться устойчивая нулевая терпимость к нарушению закона, насилию, бескультурью. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство и хулиганство", - высказалась министр.
Она подчеркнула, что следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей.
Уважение к другим людям, трепетное отношение мужчин к женщинам и девочкам нужно прививать с детства. Мы всегда должны помнить, что судьба и жизнь нас самих и окружающих людей зависит от каждого из нас", - подчеркнула Аида Балаева.
Министр сообщила, что в настоящее время национальная комиссия по делам женщин и семейной политике при президенте Казахстана приступила к разработке комплексного плана по противодействию домашнему насилию.
Будем рады всем предложениям от экспертного сообщества и гражданского сектора", - добавила Балаева.
Напомним, сенатор предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из резонансных преступлений произошло на прошлой неделе. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
17.11.2023, 10:12 71676
Более 700 млн тенге вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging жители Шымкента
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамидой Chia Tai Tianging завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.
Установлено, что жительница Шымкента в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте. В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что в настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.
Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - предупредили в агентстве.
17.11.2023, 09:24 72681
Более 60 результатов экзаменов на получение водительских прав аннулировали в Казахстане за месяц
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в октябре была внедрена новая система ПДД 3.0 для сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав, правила проверки ужесточены. За месяц в спецЦОНах были аннулированы 66 результатов тестирования по теории. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Правительство для граждан".
Результаты экзаменов были аннулированы в Шымкенте, Туркестанской, Актюбинской и Акмолинской областях в связи с нарушениями правил сдачи.
Благодаря новой системе сотрудники госкорпорации выявили, что при сдаче тестов услугополучатели пользовались микронаушниками, HDMI сплиттерами, позволяющими удаленно подключаться к персональным компьютерам. Кроме этого, попадались и такие, которые вшивали запрещенные устройства в рукава одежды, а также приходили на экзамен в жилетках со встроенными электронными приборами.
В Шымкенте клиент пользовался помощью третьего лица, подсказывающего правильные ответы постукиванием по окну. Система считала телодвижения экзаменуемого, частые повороты в сторону окна, а аудиозапись зафиксировала постукивания, благодаря чему результаты тестов были аннулированы.
Новая система была внедрена 16 октября текущего года в 83 экзаменационных классах во всех регионах Казахстана. Количество успешных результатов тестирования уменьшилось почти в два раза. Это хороший показатель того, что водительские права получают только те граждане, кто действительно освоил правила дорожного движения", - отметил заместитель председателя правления госкорпорации Шынгыс Оразалимов.
В госкорпорации отметили, что те граждане, чьи результаты тестирования аннулированы, могут подать заявку на повторное прохождение теста только через 3 месяца. Всего с начала года было выдано более миллиона водительских удостоверений.
Ранее сообщалось, что в РК изменены правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения.
16.11.2023, 18:53 91846
В Семее военнослужащий вынес из огня пожилую женщину и семью с детьми
За мужественные, решительные действия на пожаре старший лейтенант Самат Макенов представлен к награде
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Семей. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее военнослужащий воинской части Усть-Каменогорского гарнизона старший лейтенант Самат Макенов, рискуя жизнью, помог жильцам дома спастись от огня, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Инцидент имел место еще 11 ноября. Об отважном поступке военнослужащего стало известно только 16 ноября благодаря отзывам спасенных граждан. В тот день в 00.30 Самат с супругой возвращался из кино. Заметив пожар на втором этаже двухэтажного деревянного дома на улице Герцена, он кинулся в задымленный подъезд и начал стучать во все двери. В это время его супруга позвонила в пожарную службу и в скорую помощь.
Жильцы начали спешно покидать квартиры. Выбежав на улицу, для того чтобы перевести дыхание, Самат узнал, что в одной из квартир находится пожилая женщина. Ее он вытащил через окно.
Услышав плач ребенка на втором этаже, рискуя жизнью, военнослужащий бросился в охваченный пламенем подъезд и помог семье выбраться из огненного плена до прибытия пожарной службы. Благодаря своевременной помощи военнослужащего удалось избежать жертв.
Самат не считает свой поступок героическим. Для него это просто мужская работа, где решающую роль играют волевой характер, спортивная закалка и желание прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
За мужественные, решительные действия на пожаре старший лейтенант Самат Макенов представлен к награде.
16.11.2023, 14:25 98031
Сенатор предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Жанна Асанова в своем запросе на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием.
Также она предложила расширить до региональных представительств отдельную службу по противодействию домашнему насилию в МВД РК и законодательно закрепить инструкцию взаимодействия правоохранительных органов с жертвами насилия при первичном обращении с учетом общепринятых международных стандартов и психологических норм.
По словам Жанны Асановой, эффективная профилактика насилия требует комплексного подхода.
Нам важно изменить отношение к женщине и детям, как к предметам торга или собственной вещи. Все беззащитные должны знать, что государство не только их защитит, но и предпримет все возможные ответные насилию действия, подчеркивающие паритетность партнерских прав", - заявила депутат.
Она подчеркнула, что каждый гражданин должен четко представлять все правовые последствия насилия и не сомневаться в неотвратимости наказания.
Особая ответственность лежит на сотрудниках правоохранительных органов, судебных инстанций. Именно они должны идти в авангарде преобразований, направленных на установление справедливости и торжества законности в обществе", - добавила она.
Между тем депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова, зачитывая свой запрос, заявила, что проект закона, предусматривающий в Казахстане ужесточение наказания и ответственности педофилов в виде пожизненного заключения и механизмы признания насилия преступлением, не вошел в мажилис, информирует sputnik.kz.
Поправки в концепции закона предусматривают механизмы признания насилия преступлением, наказания педофилов в виде пожизненного заключения, ужесточения общего наказания и ответственности. Жаль, что по непонятным причинам закон еще не вошел в мажилис", - подчеркнула она.
Заинтересованные лица, по словам депутата, не дали правительству дать заключение по законопроекту, который четко защищает женщин и детей.
При вмешательстве определенных "заинтересованных" групп общественного влияния нормы указанного закона в правительстве не поддержали. По разным причинам закон еще не вошел в мажилис. Правительство затягивает необходимые выводы к законопроекту, который четко защищает женщин и детей. Неужели мы ждем, что еще столько женщин сломают свою судьбу", - заявила Жулдыз Сулейменова.
Напомним, за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Кроме того, в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.
16.11.2023, 11:07 103556
Уголовные дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" направлены в суд - АФМ
АФМ завершил досудебное расследование
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Актау. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено досудебное расследование в отношении руководства АО "Озенмунайгаз".
В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО "ОМГ" Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату. Другому экс-заместителю генерального директора АО "ОМГ" Е. Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок с причинением ущерба в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге", - сообщили в АФМ.
Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО "ОМГ" и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге.
Все уголовные дела направлены в суд. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
Напомним, в июне стало известно о задержании бывшего заместителя гендиректора "Озенмунайгаза".
15.11.2023, 10:42 116221
Около 100 граждан Казахстана покинули сектор Газа Дополнено
Фото: МИД РК
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Казахстанские дипломаты на месте оказали всю необходимую консульско-правовую и психологическую помощь соотечественникам. После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда", - проинформировали в МИДе.
Отмечается, что эвакуация граждан РК из сектора Газа происходит поэтапно. В этой связи казахстанские дипломаты продолжат работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестинской национальной администрации и другими международными организациями по эвакуации оставшихся наших соотечественников из анклава.
После того как все наши граждане будут благополучно доставлены из сектора Газа в Каир, правительством РК будет направлен эвакуационный борт", - пояснили в ведомстве.
Дополнено 15.11.2023, 18.00
Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Каир и размещены в гостинице, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
Казахстанские дипломаты и сотрудники международных организаций оказывают им всю необходимую помощь, в том числе психологическую поддержку. Вместе с тем решаются вопросы документирования граждан РК и членов их семей", - проинформировали в министерстве.
Напомним, эвакуацию казахстанцев из сектора Газа начали 13 ноября. Главное управление погранпереходов и границ сектора Газа опубликовало списки, в которых числятся 122 казахстанца и члены их семей, которым разрешат покинуть сектор Газа через Египет.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?