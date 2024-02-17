Пытал и избивал: в Алматинской области задержали издевавшегося над детьми изверга
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Конаев. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматинской области задержала изверга, который связал четверых детей и издевался над ними, угрожая ножом.
Как сообщает Telegram-паблик Egov.Press, в Жамбылском районе Алматинской области неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал их, пытал и наносил ножевые ранения.
По словам главы областного департамента полиции Бауржана Аленова, на розыск подозреваемого были ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции.
Подозреваемый, напавший на малолетних детей в Жамбылском районе, взят под стражу. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания районной полиции, и с его участием проводятся следственные действия. По обращению о нападении на малолетних детей начато досудебное расследование", - сообщил Аленов.
По его словам, подозреваемого задержали в Карасайском районе Алматинской области.
Ход расследования находится у меня на личном контроле", - подчеркнул глава областной полиции.
Дополнено 16.02.2024, 16.30
Преступник, который истязал четырех малолетних детей в Алматинской области, хотел их изнасиловать, сообщает КазТАГ с ссылкой на информированный источник.
Дело расследуют по статье 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) - части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних) УК РК. Возможно, будет переквалификация статьи, но пока расследуют именно по этой статье", - приводит сообщение издание.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.