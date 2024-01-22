В Казахстане за минувший год от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей - сенатор
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей, написала в Facebook депутат сената Жанна Асанова.
По ее словам, за год в уполномоченные органы поступило более 99 тысяч обращений по фактам семейно-бытового насилия, совершено 2452 преступления против детей. Также было несколько резонансных случаев, которые никого не оставили равнодушными.
За этот период было очень много обсуждений на различных площадках, я тесно была на связи как с общественниками, так и с уполномоченными по правам детей и госорганами. Над законопроектом работала большая группа, состоящая из экспертов, нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов, адвокатов и др. Спасибо вам всем за такой титанический труд! Мы с нетерпением ждали, когда вы завершите данную работу", - написала сенатор о готовящемся законопроекте по защите женщин и детей.
По словам Асановой, документ готов и буквально со дня на день поступит в мажилис.
Законопроект включает в себя:
- криминализацию насилия, то есть уголовную ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью (сейчас они в КОАП РК);
- отнесение их к категории уголовных правонарушений публичного обвинения;
- ужесточение наказания и исключение примирения сторон за все формы насилия в отношении детей.
В части профилактики:
- создание инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие центров поддержки семьи, центров психологической поддержки детей);
- особые требования в Уголовном кодексе, в том числе психологическая работа с агрессорами.
Также, по словам Асановой, госорганы совместно с командой детского омбудсмена Динары Закиевой проводят работу по увеличению количества сотрудников опеки до 1650 человек. Сейчас их всего 309 на всю страну.
Однако, как отметил президент, "любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия. Укрепление института семьи, культивирование уважения к правам человека и личности, внутреннее взаимоуважение - если все эти составляющие в балансе, то вот оттуда и начинается родина, строительство чего то сакрального и непоколебимого, под названием "права человека". Все права личности и человека закреплены у нас конституционально, и находятся под защитой государства, а вот их реализация - в нас самих", - отметила сенатор.
Сенатор подчеркнула: сейчас самое главное - выправить ситуацию с семейно-бытовым насилием.
Но делать это нужно вместе. Подключайтесь к обсуждениям закона в мажилисе и сенате. Необходимо его отстоять, а без поддержки общества нам, депутатам, будет сложно", - призвала Асанова.
Напомним, в прошлом году министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
Также в Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.
На днях стало известно еще об одном случае насилия. В Кентау помощник воспитателя и волонтер издевался над детьми в интернате.