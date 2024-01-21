В Кентау помощник воспитателя и волонтер издевался над детьми в интернате

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Кентау. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из учебных заведений Кентау помощник воспитателя и волонтер в одном лице применял физическое насилие по отношению к детям. Об этом сообщается на странице уполномоченного по правам человека в Казахстане в - В одном из учебных заведений Кентау помощник воспитателя и волонтер в одном лице применял физическое насилие по отношению к детям. Об этом сообщается на странице уполномоченного по правам человека в Казахстане в Facebook





Мать одного из учащихся лицея-интерната обратилась к представителю уполномоченного по правам человека по Туркестанской области и заявила, что ее ребенок, а также другие ученики подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны помощника воспитателя учебного заведения. Представитель УПЧ организовал оперативный прием с участием родителей учеников, представителей городской прокуратуры и управления образования Туркестанской области, по итогам которого в управление образования был направлен запрос", - говорится в сообщении.





В ходе проверки факты применения силы и морального давления подтвердились, при этом также выяснилось, что помощник воспитателя работал в лицее на правах волонтера. Сотрудничество с ним прекращено.





Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей директор лицея-интерната, заместитель по воспитательной работе, педагог-психолог, руководитель класса были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.





Ранее сообщалось, что жительницу села Ташкенсаз Алматинской области подозревают в издевательствах над приемной дочерью.



