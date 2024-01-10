Женщину подозревают в издевательствах над приемной дочерью в Алматинской области

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Конаев. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу села Ташкенсаз Алматинской области подозревают в издевательствах над приемной дочерью.





Девочка заявила, что опекун обливала ее кипятком, постоянно избивала и выкручивала уши. Ребенка уже вернули в детский дом. А в полиции завели уголовное дело. Сама приемная мать все отрицает. Уверяет: дочь никогда не обижала, девочка зачем-то выдумала эту историю. Школьница страдает задержкой психического развития", - сообщает телеканал КТК .





Приемная мать - Айдам Ниязова работает учителем географии в местной школе, кроме приемной дочери у нее есть родной 16-летний сын. О задержках психического развития у девочки узнала недавно от психологов, которые работали с ребенком. Ранее девочка уже рассказывала о якобы сексуальных домогательствах в детдоме, но оказалось, что это неправда.





Однако после жалоб на приемную мать врачи обнаружили на теле у ребенка гематомы.





К нам поступила информация из акимата. Отвезли ребенка в районную больницу. Врачи осмотрели девочку. Я сама разговаривала с хирургом. Гематомы у ребенка были. Нам дали заключение", - сообщила завотделением образования Енбекшиказахского района Зарина Болекбаева.





Пострадавшая провела в больнице сутки. Ребенка забрали из семьи. Полицейские начали расследование по статье "Истязание" и назначили экспертизы.





По словам заместителя начальника ДП Алматинской области Рустама Абдрахманова, расследование по уголовному делу будет завершено в ближайшее время.





Пока девочка находится в детском доме. Приемная мать настаивает: ребенка она никогда не била, девочка все выдумала. Женщина планирует написать встречное заявление о клевете. Но если вина подозреваемой будет доказана, ей может грозить от четырех лет тюрьмы.





В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.





В Шымкенте психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка.





В сентябре пьяный житель СКО угрожал выбросить из окна свою новорожденную дочь.





В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.





Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты Павлодарской области. По словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".



