В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка Дополнено
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Наурызбайском районе города Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, сообщила правозащитница Дина Тансари.
В фонд НемолчиKZ поступила страшная информация: отчим избил ребенка. Ребенок умер!" - написала правозащитница на своей странице в Сети.
В пресс-службе департаменте полиции города Алматы прокомментировали информацию.
Данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Наурызбайского района по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый в совершении указанного преступления - гражданин Д., 2004 года рождения, задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания ДП", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ход расследования данного уголовного дела взят на особый контроль руководством ДП города Алматы.
Дополнено 25.09.2023, 19.09
По словам уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой, за месяц до трагедии отец ребенка писал заявление о жестоком обращении отчима.
Закиева также подтвердила, что виновником может быть 19-летний сожитель мамы ребенка. Сейчас он взят под стражу, дело возбуждено по статье "Убийство".
Ранее пьяный житель СКО угрожал выбросить ребенка из окна.
Отметим, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.