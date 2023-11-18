Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей - Балаева обратилась к казахстанцам
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева сделала обращение к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
По словам министра, проблема сегодня в стране стоит особенно остро. Она напомнила, что с 1 июля 2023 года по поручению президента усилена ответственность за такие правонарушения.
С тех пор число агрессоров, привлеченных к ответственности, возросло в два раза. Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч человек, то в третьем уже 27 тысяч лиц. К административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей. В их отношении вынесены 75 тысяч защитных предписаний. Судами установлены 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей", - привела статистику Балаева.
Вместе с тем, подчеркнула глава Минкультуры, по итогам десяти месяцев текущего года наблюдается сокращение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений - на 4,2%, тяжких преступлений - на 12%.
Но, судя по печальной статистике и некоторым шокирующим фактам, вопрос о бытовом насилии еще стоит остро. К сожалению, это не причины, а уже следствия правовой недисциплинированности, неуважения к законам и криминализации сознания. Современному обществу присущ правовой нигилизм. Особенно тревожно за молодое поколение. Мы, как родители, должны прививать нашим детям культуру борьбы с такими негативными явлениями не только дома, но и в учебных заведениях. У общества должна сложиться устойчивая нулевая терпимость к нарушению закона, насилию, бескультурью. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство и хулиганство", - высказалась министр.
Она подчеркнула, что следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей.
Уважение к другим людям, трепетное отношение мужчин к женщинам и девочкам нужно прививать с детства. Мы всегда должны помнить, что судьба и жизнь нас самих и окружающих людей зависит от каждого из нас", - подчеркнула Аида Балаева.
Министр сообщила, что в настоящее время национальная комиссия по делам женщин и семейной политике при президенте Казахстана приступила к разработке комплексного плана по противодействию домашнему насилию.
Будем рады всем предложениям от экспертного сообщества и гражданского сектора", - добавила Балаева.
Напомним, сенатор предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из резонансных преступлений произошло на прошлой неделе. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.