Токаев поручил МВД держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой
Фото: Акорда
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи и консультации с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, генеральным прокурором Бериком Асыловым, председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Относительно недавнего резонансного убийства в одном из столичных ресторанов - президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.
Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе - это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан - это страна, где царят закон и порядок", - сказал президент.
Глава государства особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, принцип "закон и порядок" должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества. Сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.
Глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.
Напомним, в своем выступлении накануне Дня Республики глава государства называл повышение правовой культуры важнейшим условием построения Справедливого Казахстана.
Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить. Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным - это аксиома. Если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие", - отмечал Касым-Жомарт Токаев.
В ходе встреч и консультаций президент подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов и судебных инстанций возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе появилась информация об избиении до смерти жены бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".