Токаев поручил МВД держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой

Фото: Акорда

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи и консультации с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, генеральным прокурором Бериком Асыловым, председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств. Об этом сообщила пресс-служба - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи и консультации с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, генеральным прокурором Бериком Асыловым, председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств. Об этом сообщила пресс-служба Акорды





Относительно недавнего резонансного убийства в одном из столичных ресторанов - президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.





Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе - это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан - это страна, где царят закон и порядок", - сказал президент.





Глава государства особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.





По мнению Касым-Жомарта Токаева, принцип "закон и порядок" должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества. Сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.





Глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.





Напомним, в своем выступлении накануне Дня Республики глава государства называл повышение правовой культуры важнейшим условием построения Справедливого Казахстана.





Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить. Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным - это аксиома. Если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие", - отмечал Касым-Жомарт Токаев.





В ходе встреч и консультаций президент подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов и судебных инстанций возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.



