Дело об убийстве Салтанат Нукеновой: директора ресторана арестовали на два месяца

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Директора "Гастроцентра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой, арестовали на два месяца, - Директора "Гастроцентра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.





В рамках расследования убийства женщины в ресторане "БАУ" в отношении директора "Гастроцентра" санкционирована мера пресечения - арест на два месяца", - проинформировали в полиции.





Сообщается, что он подозревается в укрывательстве преступления.





Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в полиции.





Дополнено 14.11.2023, 17.51





Департамент полиции Астаны изъял видеоматериалы с камер наблюдения в ресторане "БАУ", заявили в пресс-службе столичного ДП.





В настоящее время следственными органами проводится проверка показаний, данных при допросах обслуживающим персоналом и другими лицами, которые могут знать обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления. Также изъяты с места события видеоматериалы, по которым назначены соответствующие исследования", - проинформировали в полиции.





Ранее стало известно об избиении до смерти супруги экс-министра нацэкономики Бишимбаева возле ресторана в Астане. Женщина скончалась до приезда скорой. Куандык Бишимбаев был задержан по делу об убийстве супруги.





Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".





Напомним, в конце декабря 2016 года Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору".





Кроме этого, он подозревался в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.



