Куандык Бишимбаев вышел из колонии

В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД объяснили причину удовлетворения ходатайства Куандыка Бишимбаева об условно-досрочном освобождении, пишет Kazpravda.kz

25 сентября 2019 года Абайским районным судом города Шымкента рассмотрено ходатайство Бишимбаева К. об условно-досрочном освобождении. Данное ходатайство судом было удовлетворено. Соответствующее решение суда вступило в законную силу 11 октября 2019 года", - сообщили в пресс-службе комитета УИС МВД РК.

Отмечается, что ранее Бишимбаев обратился к главе государства с ходатайством о помиловании, которое в феврале 2019 года было удовлетворено путем сокращения назначенного ему срока наказания.

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении учитывается характеристика осужденного в местах лишения свободы, погашение иска, признание вины и другие обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимости дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - сообщили в КУИС.

По данным пресс-службы, Бишимбаев вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Присужденный судом иск возместил. За период отбывания наказания Бишимбаев имел положительную характеристику и принимал активное участие в культурно-массовых мероприятиях.

Оставшийся неотбытый срок наказания он будет находиться под пробационным контролем.

Напомним, в конце декабря 2016 года указом президента РК Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору".

Кроме этого, он подозревается в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и её подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.

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