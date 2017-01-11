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Куандык Бишимбаев задержан по обвинению в неоднократном получении взяток10.01.2017
Криминал  20:12

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев задержан по обвинению в неоднократном получении взяток, сообщили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции.

"Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды", - сообщили в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

По информации Нацбюро, в соответствии со статьей 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 28 декабря Министерство национальной экономики возглавил Тимур Сулейменов. Указом президента Куандык Бишимбаев освобожден от должности министра национальной экономики Республики Казахстан.

Как сообщил позднее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в отношении Бишимбаева проводятся следственные мероприятия. "Министр национальной экономики Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек". В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия", - сказал глава государства.
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