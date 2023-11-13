Дело об убийстве Салтанат Нукеновой: задержан директор ресторана

Закладчикам или курьерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года полицейскими задержано 34 несовершеннолетних за участие в наркопреступлениях. Им может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.





Как отметили в Министерстве внутренних дел РК, преступления в сфере оборота наркотиков влекут длительные сроки лишения свободы. Уголовная ответственность за хранение, сбыт, производство или перевозку наркотиков наступает с 16 лет. Закладчики или курьеры могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. За рекламу, пропаганду наркотиков в интернете, положительные отзывы на форумах о тех или иных наркотиках наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет.





По словам заместителя антинаркотического подразделения министерства Бахытжана Амирханова, наркодилеры используют подростков на самом опасном этапе сбыта наркотиков, когда требуется непосредственный контакт с запрещенным веществом: закладка в тайники или перевозка наркотиков из одного тайника в другой.





Подростками легче манипулировать. Их убеждают, что они не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому якобы настоящего наказания не будет, максимум - оштрафуют родителей. Взамен молодым людям обещают огромные заработки при минимальных усилиях. Однако максимальный срок так называемой работы такого наркокурьера - 2-3 месяца. Дальше их задерживают и привлекают к совершенно реальным срокам лишения свободы от 7 до 10 лет с отбыванием наказания в колонии", - подчеркнул он.





Важно, чтобы каждый подросток знал: с 16 лет он несет полную взрослую ответственность за все действия с наркотиками, добавил заместитель антинаркотического подразделения.





По данным МВД , сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области ликвидирована деятельность интернет-магазина по реализации наркотических средств "марихуана" и "гашиш" бесконтактно-закладочным способом, действовавшего на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей.





В ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий задержаны двое жителей Уральска, которые являлись оператором и курьером вышеуказанного интернет-магазина. Изъято более 500 ранее сделанных ими закладок в городах Атырау, Уральске и Аксае. Более 300 из них найдено в Атырау, в местах общественного отдыха вдоль набережной реки Жайык.





В настоящее время ведется работа по установлению организатора наркомагазина и блокировке его работы.





С начала года Министерством внутренних дел задержано 19 организаторов интернет-магазинов, 105 операторов и 297 закладчиков. Выявлено и заблокировано 3500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотических средств", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.







