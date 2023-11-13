12.11.2023, 20:37 48876
Дело об убийстве Салтанат Нукеновой: задержан директор ресторана Дополнено
Фото: Polisia.kz
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12.11.2023, 09.51. Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по факту убийства Салтанат Нукеновой, супруги экс-главы МНЭ Куандыка Бишимбаева, ведется по статье 99, часть 1, УК РК (Убийство), сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
Подозреваемый водворен в ИВС департамента полиции города.
Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.
Ход расследования находится на контроле руководства МВД.
Дополнено 12.11.2023, 11.30
11 ноября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева.
Дополнено 12.11.2023, 20.37
Департаментом полиции Астаны продолжается расследование убийства женщины по статье 99 УК РК (Убийство) в одном из ресторанов столицы. В настоящее время следственными органами выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и вины конкретных лиц.
В ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Также возбуждены уголовные дела по статьям 434 (Недонесение о преступлении), 119, часть 3 (Оставление в опасности), УК РК.
Ранее вице-министр внутренних дел Серик Сарсенов подтвердил журналистам, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев задержан по делу об убийстве супруги.
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13.11.2023, 11:15 3306
Начальник управления полиции Талдыкоргана задержан по подозрению в изнасиловании
Фото: instagram/taldykorgan_police
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Талдыкорган. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник управления полиции города Талдыкоргана задержан по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра, сообщает пресс-служба департамента полиции области Жетісу.
Водворен под стражу в изолятор временного содержания начальник талдыкорганской городской полиции", - проинформировали в ДП.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей).
Обстоятельства изучаются в рамках досудебного расследования с назначением необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД РК", - добавили в пресс-службе.
Ранее экс-военнослужащий был осужден на пожизненное заключение и химкастрацию за изнасилование дочери. Также подозреваемого в изнасиловании девочки арестовали на два месяца в Алматинской области.
В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова заявила, что в Казахстане преступлений в отношении женщин стало больше.
13.11.2023, 09:41 7106
В Алматинской области руководство медучреждения похитило более 2 млрд тенге
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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по подозрению в хищении в особо крупном размере ведется территориальным департаментом АФМ по Алматинской области. Руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу, подозреваются в осуществлении формальных закупок медицинских изделий у подконтрольных поставщиков, сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Медицинское учреждение передано в доверительное управление в октябре 2020 года. В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в АФМ.
Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
13.11.2023, 08:25 9996
В Казахстане задержано 34 несовершеннолетних за участие в наркопреступлениях
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года полицейскими задержано 34 несовершеннолетних за участие в наркопреступлениях. Им может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.
Как отметили в Министерстве внутренних дел РК, преступления в сфере оборота наркотиков влекут длительные сроки лишения свободы. Уголовная ответственность за хранение, сбыт, производство или перевозку наркотиков наступает с 16 лет. Закладчики или курьеры могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. За рекламу, пропаганду наркотиков в интернете, положительные отзывы на форумах о тех или иных наркотиках наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет.
По словам заместителя антинаркотического подразделения министерства Бахытжана Амирханова, наркодилеры используют подростков на самом опасном этапе сбыта наркотиков, когда требуется непосредственный контакт с запрещенным веществом: закладка в тайники или перевозка наркотиков из одного тайника в другой.
Подростками легче манипулировать. Их убеждают, что они не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому якобы настоящего наказания не будет, максимум - оштрафуют родителей. Взамен молодым людям обещают огромные заработки при минимальных усилиях. Однако максимальный срок так называемой работы такого наркокурьера - 2-3 месяца. Дальше их задерживают и привлекают к совершенно реальным срокам лишения свободы от 7 до 10 лет с отбыванием наказания в колонии", - подчеркнул он.
Важно, чтобы каждый подросток знал: с 16 лет он несет полную взрослую ответственность за все действия с наркотиками, добавил заместитель антинаркотического подразделения.
По данным МВД, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области ликвидирована деятельность интернет-магазина по реализации наркотических средств "марихуана" и "гашиш" бесконтактно-закладочным способом, действовавшего на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей.
В ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий задержаны двое жителей Уральска, которые являлись оператором и курьером вышеуказанного интернет-магазина. Изъято более 500 ранее сделанных ими закладок в городах Атырау, Уральске и Аксае. Более 300 из них найдено в Атырау, в местах общественного отдыха вдоль набережной реки Жайык.
В настоящее время ведется работа по установлению организатора наркомагазина и блокировке его работы.
С начала года Министерством внутренних дел задержано 19 организаторов интернет-магазинов, 105 операторов и 297 закладчиков. Выявлено и заблокировано 3500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотических средств", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.
Ранее сообщалось, что с участием спецслужб Казахстана ликвидировано шесть международных наркоканалов.
12.11.2023, 14:57 40151
Руководителя "Казспецэкспорта" арестовали на два месяца
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 11 ноября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Армана Рамазанова, сообщает пресс-служба суда.
Иные данные согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежат разглашению.
10 ноября стало известно о задержании должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" и руководителя подконтрольных им юридических лиц. Как пояснили в АФМ, задержанные подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа.
11.11.2023, 09:10 87401
Состоявший в террористической группировке в Сирии казахстанец добровольно сдался властям
Фото: КНБ
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками Комитета национальной безопасности был доставлен гражданин Казахстана, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок, сообщает пресс-служба комитета.
Как рассказали в КНБ, казахстанец разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину.
Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности", - отметили в ведомстве.
По прибытии в Казахстан он был взят под стражу. В его отношении расследуется уголовное дело по статье 257 УК РУ (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности).
Отмечается, что факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия.
10.11.2023, 19:46 113371
Экс-замакима Павлодара осужден на 3,5 года заключения за взятку
Арслан Калиякбаров получил взятку от директора ТОО "Строй Болашак" в сумме 1 миллион 800 тысяч тенге
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Павлодар. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Занимая должность заместителя акима Павлодара, Арслан Калиякбаров 14 и 15 июня 2023 года получил взятку от директора ТОО "Строй Болашак" в сумме 1 миллион 800 тысяч тенге, сообщает Pavlodarnews.kz.
Отметим, что деньги предназначались, в частности, за покровительство - беспрепятственное принятие работ по текущему ремонту улиц в селе Кенжеколь и их оплата.
Изначально органами следствия действия Арслана Калиякбарова квалифицировались по части 2 статьи 366 УК, по этой же статье дело поступило в суд. В главном судебном разбирательстве прокурор предъявил новое обвинение - по пункту 1) части 3 статьи 366 УК - получение взятки путем вымогательства.
Арслан Калиякбаров просил его оправдать и утверждал, что деньги брал взаймы. В действиях чиновника суд не увидел и исключил вымогательство.
В итоге Арслану Калиякбарову назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Отметим, что произвол стройкомпаний на местах, очевидно, обусловлен подобными причинами. К примеру, на территории Астаны без разрешительных документов, по данным на начало года, велось строительство 90 объектов. Из них 44 компаний получили все разрешительные документы на строительство.
В феврале члены инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы. Отмечается, что ежедневно 2 000 000 алматинцев делают 50 миллиардов вдохов ядовитой смеси из автомобильных выхлопов, угольной сажи и пыли от многочисленных строек.
10.11.2023, 16:08 119511
Экс-министру Бишимбаеву предъявляют обвинение по статье "Убийство"
Фото: primeminister.kz
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело об убийстве супруги бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева расследуется по статье УК РК "Убийство", сообщили в столичном департаменте полиции.
Вице-министр внутренних дел Серик Сарсенов подтвердил журналистам, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев задержан по делу об убийстве супруги.
Он задержан, идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу", - сказал Сарсенов.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что подозреваемому предъявлены обвинения по статье УК РК "Убийство".
Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по статье 99 УК РК (Убийство) столичным департаментом полиции", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, сегодня стало известно об избиении до смерти супруги экс-министра нацэкономики Бишимбаева возле ресторана в Астане. Женщина скончалась до приезда скорой.
В конце декабря 2016 года Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору". Кроме этого, он подозревался в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.
Бывший министр национальной экономики был осужден в марте 2018 года на 10 лет лишения свободы. В октябре 2019 года он вышел из колонии.
10.11.2023, 15:02 121146
Руководство "Казспецэкспорта" задержано по делу о хищении 1 млрд тенге в рамках гособоронзаказа
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что при координации Главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц.
Как пояснили в АФМ, задержанные подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа.
Начато досудебное расследование.
В пресс-службе ведомства уточнили, что целью деятельности РГП "Казспецэкспорт" является содействие Вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным, правоохранительным органам, государственному материальному резерву, мобилизации, космической деятельности в поддержании обороноспособности и правопорядка Республики Казахстан.
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