Сенатор предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Жанна Асанова в своем запросе на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием.
Также она предложила расширить до региональных представительств отдельную службу по противодействию домашнему насилию в МВД РК и законодательно закрепить инструкцию взаимодействия правоохранительных органов с жертвами насилия при первичном обращении с учетом общепринятых международных стандартов и психологических норм.
По словам Жанны Асановой, эффективная профилактика насилия требует комплексного подхода.
Нам важно изменить отношение к женщине и детям, как к предметам торга или собственной вещи. Все беззащитные должны знать, что государство не только их защитит, но и предпримет все возможные ответные насилию действия, подчеркивающие паритетность партнерских прав", - заявила депутат.
Она подчеркнула, что каждый гражданин должен четко представлять все правовые последствия насилия и не сомневаться в неотвратимости наказания.
Особая ответственность лежит на сотрудниках правоохранительных органов, судебных инстанций. Именно они должны идти в авангарде преобразований, направленных на установление справедливости и торжества законности в обществе", - добавила она.
Между тем депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова, зачитывая свой запрос, заявила, что проект закона, предусматривающий в Казахстане ужесточение наказания и ответственности педофилов в виде пожизненного заключения и механизмы признания насилия преступлением, не вошел в мажилис, информирует sputnik.kz.
Поправки в концепции закона предусматривают механизмы признания насилия преступлением, наказания педофилов в виде пожизненного заключения, ужесточения общего наказания и ответственности. Жаль, что по непонятным причинам закон еще не вошел в мажилис", - подчеркнула она.
Заинтересованные лица, по словам депутата, не дали правительству дать заключение по законопроекту, который четко защищает женщин и детей.
При вмешательстве определенных "заинтересованных" групп общественного влияния нормы указанного закона в правительстве не поддержали. По разным причинам закон еще не вошел в мажилис. Правительство затягивает необходимые выводы к законопроекту, который четко защищает женщин и детей. Неужели мы ждем, что еще столько женщин сломают свою судьбу", - заявила Жулдыз Сулейменова.
Напомним, за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Кроме того, в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.