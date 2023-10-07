Если вовремя привлекать к ответственности, до "уголовщины" не дойдет: сколько преступлений совершили "домашние боксеры"

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За январь-август текущего года в Казахстане было совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее. Для справки: в аналогичном периоде 2022-го совершили 590 таких правонарушений, минус 7,2% за год, сообщает ranking.kz.





Напомним, с 1 июля 2023 года вступили в законную силу поправки, направленные на ужесточение административной ответственности за бытовое насилие. То есть полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Речь идет об административных правонарушениях, но их своевременное выявление и пресечение способствует и недопущению уголовных правонарушений, защищая жертв от домашних тиранов до того, как те дойдут до более серьезных преступлений, включая убийство.





Как результат, после изменения законодательства только за июль-август число привлеченных к ответственности "домашних боксеров" выросло втрое. Если в мае и июне к административной ответственности привлекли 5,3 тысячи таких лиц, то за июль и август их численность составила более 16 тысяч человек. Соответственно, вдвое увеличилось число арестованных: до 1 июля - 1392 человека, после - 2389 человек. В целом, считают в МВД, в обществе формируется процесс нетерпимости к насилию в семье и неотвратимости наказания со стороны государства.





Фото: ranking.kz





В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере совершили в Алматинской области: 56 случаев за восемь месяцев - на 13,8% меньше, чем годом ранее.





На второй строчке антилидерства расположилась Павлодарская область: 52 уголовных правонарушения, минус 7,1% за год. Далее идет Карагандинская область: 47 правонарушений против 59 случаев годом ранее. Годовое сокращение составило 20,3%.





Фото: ranking.kz





Меньше всего подобных правонарушений зафиксировали в Мангистауской (11 случаев), Актюбинской (13 случаев), Кызылординской и Абайской (по 16 случаев в каждом из регионов) областях.





В текущем году уменьшение количества уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере зафиксировали в 11 из 20 регионов страны. Наибольшее сокращение наблюдалось в Восточно-Казахстанской области (на 46,3%, до 43 случаев), наименьшее - в Астане (на 6,8%, до 41 случая).





37% всех уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере по итогам января-августа 2023 года пришлось на случаи умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Таких правонарушений насчитывалось 214 - на 11,5% больше, чем годом ранее.





Фото: ranking.kz





Весомую долю заняли и случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью: 205 правонарушений, годовое сокращение - на 13,9%.





Среди наиболее распространенных уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались убийства (64 случая), причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (12 случаев), половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (11 случаев).





Мнение редакции информационного агентства Kazakhstan Today может не совпадать с мнением автора.



