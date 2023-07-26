Преступлений в отношении женщин стало больше - правозащитница

По ее словам, сейчас совершается очень много преступлений экономического характера в отношении своих же жен, сожительниц, сестер, даже матерей

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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане преступлений в отношении женщин стало больше, заявила в эксклюзивном - В Казахстане преступлений в отношении женщин стало больше, заявила в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.





Хотя полиция нам говорит какую-то статистику, что каких-то преступлений меньше, каких-то больше, но самих преступлений стало намного больше, исходя из того, что поступает в фонд "НеМолчи". Второе, эти преступления стали шире", - заявила Дина Смаилова.





По ее словам, сейчас совершается очень много преступлений экономического характера в отношении своих же жен, сожительниц, сестер, даже матерей.





Кредиты оформляют незаконно. Например, мужчине срочно нужны деньги, и он угрозами, шантажом заставляет женщину взять кредит. Наши банки зачем-то дают кредиты даже домохозяйкам, которые сидят дома с детьми", - отмечает правозащитница.





В результате женщина берет на себя обязательства перед банком, но деньги забирает ее супруг и тратит на свое усмотрение, а возвращает эти деньги женщина, подчеркнула она.









Мужчины стали очень много шантажировать женщин интимными фотографиями (...) Женщины почему-то стыдятся этого. Я считаю, что стыдиться не нужно, а нужно сразу же подавать заявление в полицию. Это тоже одна из форм насилия, которая сейчас очень распространена в Казахстане", - сообщила руководитель фонда "НеМолчи".





Также она отметила, что преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.





Я считаю, что раньше таких жестоких преступлений было меньше. Меня пугает, что женщины стали совершать суициды вместе с детьми. Либо мужчины совершают убийство детей в такой форме, чтобы отомстить жене (...) Складывается такое ощущение, что наше общество психически нездорово. На это нужно обратить внимание властей", - добавили Дина Смаилова.





Говоря о преступлениях в отношении несовершеннолетних, правозащитница отметила, что этот год перенасыщен уголовными делами.









Больше всего возмущает, что эти уголовные дела закрывают в два раза чаще. По статистике, только два дела из пяти доходят до приговора суда. Остальные закрываются, потому что у нас повсеместная некомпетентность работы полиции, везде кумовство, круговая порука (...) Мы не можем никого привлечь к ответственности. Система образования покрывает "своих". В полиции обязательно сидят родственники или знакомые этих агрессоров (...) Мы практически не можем довести дело до приговора суда. Люди закрывают глаза даже на вопиющие случаи изнасилования детей (...) Система наша прогнила насквозь", - заявила руководитель фонда "НеМолчи".





Ранее сообщалось, что 20-летнюю жительницу Алматы силой принуждали к занятию проституцией. Чтобы избежать насилия, девушка выпрыгнула из окна и получила серьезные травмы.





Также в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия. В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.









Накануне адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения.





По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.





Следователь, конечно, вызывает озабоченность, потому что он крайне некорректно высказывается в адрес потерпевшей стороны. Ставит под сомнения их гражданскую позицию", - заявил адвокат, пояснив, что следователь неэтично прокомментировал достойное гражданское поведение пострадавших.





Между тем трое молодых людей, руководствуясь соображениями морали и нравственности, встали на защиту человеческих и социальных ценностей, подверглись варварскому нападению и избиению группой лиц, которые на сегодняшний день уже опознаны, известны следствию, но никак следствием не квалифицированы и, по данным адвоката, не вызываются для проведения очных ставок и пр.