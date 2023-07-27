Преступлений в отношении женщин стало больше - правозащитница

Фото: Посольство КНР в РК

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Посол Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ об успешном проведении саммита "Китай - Центральная Азия" и государственном визите президента Казахстана Токаева в Китай.





С 18 по 19 мая в Сиане, провинция Шэньси, успешно прошел саммит "Китай - Центральная Азия", который привлек широкое внимание международного сообщества. Каковы, по Вашему мнению, важные результаты этого саммита? Каково его значение?





- Под председательством председателя КНР Си Цзиньпина в древней столице Сиань успешно прошел саммит "Китай - Центральная Азия". Этот саммит является первым масштабным многосторонним мероприятием, организованным Китаем после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая и двух национальных сессий этого года. Это первый очный саммит глав государств шести стран за 31 год с момента установления Китаем дипломатических отношений с этими странами, а также первый саммит с момента создания 3 года назад механизма Китай-Центральная Азия. Он имеет эпохальное значение в истории отношений между Китаем и странами Центральной Азии.





На саммите председатель Си Цзиньпин выступил с программной речью, выдвинув "четыре предложения" о том, какую Центральную Азию строить, как он отметил, "мир нуждается в стабильной Центральной Азии, мир нуждается в процветающей Центральной Азии, мир нуждается в гармоничной Центральной Азии, мир нуждается во взаимосвязанной Центральной Азии". Также в его речи было предложение о том, как построить сообщество единой судьбы Китая - Центральной Азии, председатель выдвинул "четыре упорства", то есть оказать друг другу взаимопомощь и поддержку, содействовать совместному развитию, обеспечить всеобщую безопасность, укреплять многовековую дружбу. Кроме того, господни Си выдвинул "предложения из восьми пунктов" о том, как развивать сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии, то есть, во-первых, усиливать работу по становлению формата. Во-вторых, расширять торгово-экономические связи. В-третьих, важно углублять взаимосвязь. В-четвертых, расширять энергетическое сотрудничество. В-пятых, продвигать "зеленые" инновации. В-шестых, наращивать потенциал развития. В-седьмых, активизировать межцивилизационный диалог. В-восьмых, поддержать мир в регионе. Впервые с начала новой эры руководитель Китая подробно, сосредоточенно и систематически изложил внешнюю политику в отношении Центральной Азии международному сообществу, что получило высокое одобрение и восторженный отклик со стороны глав центральноазиатских стран. Он также дает нам основные принципы и руководство по созданию более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии.





В ходе саммита Китай и пять стран Центральной Азии приняли 7 двусторонних и многосторонних документов, в том числе Сианьскую декларацию по итогам саммита "Китай - Центральная Азия" и Перечень договоренностей и инициатив, а также подписали более 100 соглашений о сотрудничестве в различных областях, приносящие богатый результат, реальность содержания и огромное влияние, которые никогда не наблюдались прежде.





Данный саммит, во-первых, придал новый импульс углублению отношений между Китаем и Центральной Азией. В Сианьской декларации провозглашено совместное строительство более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии, что еще раз демонстрирует волю и решимость шести стран осуществлять сотрудничество на более высоком уровне, с более высокими стандартами и с более высоким качеством.





Во-вторых, построил новую платформу для расширения обменов и сотрудничества в различных областях. Стороны договорились в рамках Саммита официально создавать механизм встреч глав государств Китая и Центральной Азии. Обе стороны - Китай и страны Центральной Азии - будут по очереди принимать саммит, который будет проводиться раз в два года. Следующий саммит пройдет в 2025 году в Республике Казахстан. Стороны официально создали механизмы встреч на уровне министров по вопросам дипломатии, экономики и торговли и таможни, а также создали такие платформы, как комитеты предпринимателей, форумы аналитических центров и союзы предприятий здравоохранения и договорились ускорить создания механизмов встреч и диалогов в таких областях, как инвестиционно-индустриальная кооперация, транспорт, сельское хозяйство, управление чрезвычайными ситуациями, образование, политические партии, а также создать в Китае постоянный секретариат механизма. Создание новых механизмов и новых площадок, безусловно, станет более эффективной гарантией расширения обменов между Китаем и Центральной Азией на всех уровнях, углубления всестороннего сотрудничества и расширения более широкого пространства.





В-третьих, саммит открыл новые перспективы для углубления взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. Председатель Си Цзиньпин объявил на саммите о ряде крупных инициатив сотрудничества. Он включает в себя расширение торгово-экономического сотрудничества, обновление инвестиционных соглашений, всестороннее увеличение объема трансграничных перевозок, всестороннее повышение пропускной способности трансграничной перевозки, поддержание строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута, создание партнерских отношений "Китай - Центральная Азия" в энергетическом секторе, ускорение реализации создания Центра традиционной медицины в Центральной Азии и открытия "мастерских Лу Баня" и т. д. Все это поможет странам Центральной Азии развиваться, председатель Си Цзиньпин также объявил о выделении в общей сложности 26 миллиардов юаней на финансовую поддержку и помощь. В этот период Китай также подписал соглашения о взаимном безвизовом режиме с Казахстаном, и Казахстан стал первой страной Центральной Азии, которая взаимно освобождается от виз с Китаем. Также официально стартовал Год культуры и искусства народов стран Китая и Центральной Азии.





В-четвертых, саммит вложил новые силы в защиту международной честности и справедливости. Китай и страны Центральной Азии договорились подтверждать свою приверженность целям и принципам Устава ООН, твердо защищать многосторонность, противостоять односторонности, гегемонизму и силовой политике, способствовать демократизации международных отношений и подталкивать международный порядок и систему глобального управления к более справедливое и разумное направление развития. Эти позиции и предложения привнесут больше определенности в мир, полный неопределенностей, и внесут "вклад Китая и Центральной Азии" в поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие прогрессу человеческой цивилизации.





В-пятых, он подал развивающимся странам новый пример стремления к единству и самосовершенствованию. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что суверенитет, безопасность, независимость и территориальная целостность стран ЦА должны быть обеспечены, самостоятельно выбранные их народами пути развития должны уважаться, их усилия к миру, добрососедству и спокойствию должны быть поддержаны. Слова председателя Си Цзиньпина сильны и звучны, вызывают сильное сочувствие у народов стран Центральной Азии. Как представители сил мира и справедливости, Китай и страны Центральной Азии понимают друг друга и идут рука об руку вперед, что, несомненно, привнесет больше позитивной энергии и стабильности в сложный и неспокойный мир.





Как принимающая сторона, Китай тщательно подготовился к саммиту, и искреннее отношение к гостям - это способ жить в добрососедстве. Президент Си Цзиньпин и его супруга провели церемонию приветствия вхождения в город в стиле династии Тан в Лотосовом парке династии Тан в Сиане. Форма новая и уникальная, с сильной исторической и культурной атмосферой. Главы государств шести стран вместе посадили гранатовые деревья, символизируя, что шесть стран тесно связаны, как зерна граната. Председатель Си Цзиньпин также отметил день рождения президента Казахстана Токаева, который совпадает с его днем рождения, что в полной мере отражает глубокую дружбу между главами двух государств.





Успешное проведение первого саммита "Китай - Центральная Азия" ознаменовало собой официальное создание механизма встреч глав государств Китая и Центральной Азии, что стало важной вехой в истории развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии, наметило новый план развития отношений между Китаем и Центральной Азией открыл новую эру сотрудничества между двумя сторонами и внести новый вклад в совместное содействие построению сообщество единой судьбы человечества.





Мы верим, что пока Китай и страны Центральной Азии тесно общаются и искренне сотрудничают, путь добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между шестью странами, несомненно, будет становиться все шире и шире.





С 17 по 19 мая президент Казахстана Токаев посетил Китай для участия в саммите "Китай - Центральная Азия" и совершил успешный государственный визит в Китай. Каковы результаты визита? Какое влияние это окажет на развитие двусторонних отношений?





- С 17 по 19 мая президент Токаев был приглашен в Китай для участия в саммите "Китай - Центральная Азия" и совершил государственный визит в Китай, который увенчался полным успехом.





В теплой, дружественной и прагматичной атмосфере в Сиане состоялись переговоры председателя Си Цзиньпина с президентом Токаевым. Председатель Си Цзиньпин поздравил президента Токаева с днем рождения и сказал, что государственный визит президента Токаева в Китай в особый день свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений. Стороны высоко оценили достижения в развитии китайско-казахстанских отношений с момента установления дипломатических отношений 31 год назад и выразили готовность к дальнейшему повышению уровня китайско-казахстанских отношений, углублению сотрудничества в различных областях, глубокому обмену мнениями на международные и региональные проблемы, представляющие общий интерес. Главы двух государств подписали "Совместное заявление Китая и Казахстана", совместно стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, взаимосвязанной, гуманитарной и местной сферах. Си Цзиньпин поприветствовал проведение Казахстаном Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году.





Токаев заявил, что состоявшиеся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были содержательными и плодотворными и открыли новое "золотое 30-летие" казахстанско-китайских отношений.





Во время своего пребывания в Китае президент Токаев также принял участие в церемонии открытия Генерального консульства Казахстана в Сиане и стал свидетелем официального запуска Национального павильона Казахстана на китайской платформе электронной коммерции. С помощью видеосвязи принял участия в торжественной церемонии начала строительства грузового терминала ООО "Китайско-казахстанской торгово-логистической компании (Сиань)". Можно сказать, что график был насыщенным и плодотворным. Китай и Казахстан также договорились расширять сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, автомобилестроения и энергетики, углублять взаимосвязь, продвигать комбинированные сухопутно-морские перевозки, расширять сотрудничество в новых областях, таких как электронная коммерция, инновации и большие данные. Было уделено внимание ускорению реализации взаимного создания культурных центров и открытия "мастерских Лу Баня", а также подписанию соглашения о взаимном безвизовом режиме как возможности для укрепления гуманитарных обменов и сотрудничества.





Практика показала, что стратегическое лидерство главы государства является фундаментальной гарантией и самым большим преимуществом для устойчивого и высокого уровня развития китайско-казахстанских отношений. Главы государств Китая и Казахстана установили хорошие рабочие отношения и личную дружбу. Главы государств самолично будут стоять у руля в развитии двухсторонних, межгосударственных отношений. В сложившейся сложной международной обстановке визит президента Токаева в Китай имеет большое значение, он в полной мере реализовал руководящую стратегическую роль дипломатии главы государства, добился новых существенных и прорывных успехов в развитии китайско-казахстанских отношений и в сотрудничествах в различных областях, и придало новый и мощный импульс строительству сообщества единой судьбы между Китаем и Казахстана.





В этом году исполняется десять лет совместному строительству инициативы "Пояс и путь" в Казахстане. Каких плодотворных результатов совместное строительство "Пояса и пути" между Китаем и Казахстаном достигло за последние десять лет? Как Казахстан и Китай будут способствовать дальнейшему качественному развитию совместного строительства инициативы в будущем?





- В сентябре 2013 года, когда Председатель Си Цзиньпин выступил с речью в Назарбаев Университете в Казахстане, он предложил инициативу совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути", которая получила теплый отклик и активное участие со стороны стран Центральной Азии, а Центральная Азия стала родиной инициативы "Один пояс и один путь", также первой остановкой на западе. Лидеры стран Центральной Азии приняли активное участие в первом и во втором Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" и высоко оценили инициативу, как "золотой ключик" для стран к решению кризисов и проблем в постэпидемическую эпоху, который "открывает окно возможностей для стран" и "тесно связывает страны на всех континентах". Президент Токаев сказал в интервью: "Это перспективный проект грандиозного масштаба. Казахстан поддерживает концепцию, которую десять лет назад изложил здесь председатель Си Цзиньпин. Проект принес пользу многим странам".





За последние 10 лет Китай и страны Центральной Азии первыми попробовали построить "Один пояс и один путь" и добились больших успехов и плодотворных результатов в стыковке стратегий развития, выстраивании механизмов сотрудничества, продвижении крупных проектов, что произвело важный демонстрационный эффект в международном сообществе. От автомобильных и железных дорог до газопроводов, от промышленных парков, международных сухопутных портов до проектов по обеспечению средств к существованию, серия крупных проектов сотрудничества помогла пяти странам Центральной Азии улучшить свою инфраструктуру и ускорить процесс индустриализации. В настоящее время поезда Китай-Европа, проходящие через Центральную Азию, составляют почти 80% от общего количества поездов Китай-Европа. В 2022 году объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии достиг 70,2 млрд долларов США, что примерно в 100 раз больше, чем на момент установления дипломатических отношений. За первые четыре месяца этого года импорт и экспорт между Китаем и пятью странами Центральной Азии, включая Казахстан, увеличился на 37,3% в годовом исчислении. В 2022 году объем трансграничной электронной торговли между Китаем и Центральной Азией увеличился на 95% по сравнению с прошлым годом, и почти 300 центральноазиатских компаний аккредитовали на китайских платформах электронной коммерции. К концу 2022 года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии составил почти 15 миллиардов долларов США. Все больше и больше центральноазиатских товаров могут войти на огромный потребительский рынок Китая, чтобы они могли быстрее попасть в Европу, что делает Центральную Азию важным торговым узлом в мире.





Китай и Центральная Азия непрерывно добиваются новых и больших успехов в качественном совместном строительстве "Один пояс и один путь". В Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия" отмечается, что Стороны высоко оценивают важное значение инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути" для развития международного сотрудничества. Отмечая 10-летие Инициативы в качестве новой отправной точки, стороны выражают готовность усиливать ее гармонизацию и сопряжение с инициативами и национальными стратегиями развития государств Центральной Азии, в том числе с Новой экономической политикой Республики Казахстана "Нурлы жол", укреплять практическое сотрудничество в разных сферах в целях формирования новой архитектоники сотрудничества, характеризующейся высоким уровнем взаимодополняемости и взаимной выгоды. В "Совместном заявлении Китайской Народной Республики и Республики Казахстан" четко указано, что главы государств высоко оценили итоги выдвинутой 10 лет назад инициативы совместного строительства "Одного пояса, одного пути". Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление региональной взаимосвязанности в интересах более эффективного использования взаимного торгово-инвестиционного и транзитно-транспортного потенциала, а также углубление практического сотрудничества в различных областях в рамках "Одного пояса и одного пути".





На следующем этапе Китай и Казахстан воспользуются 10-летием инициативы "Пояс и путь", выдвинутой в Казахстане и III форумом на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", серьезно подытожат успешный опыт и всегда будут придерживаться принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, ориентироваться на высокий стандарт, устойчивость и нацеленность на повышение благосостояния народов, активно продвигать либерализацию и упрощение процедур торговли, расширять промышленное и инвестиционное сотрудничество и активизировать развитие транспортного коридора "Китай-Центральная Азия", создание партнерских отношений "Китай-Центральная Азия" по энергетическому развитию, поощрять сотрудничество в области высоких технологий, обеспечивать региональную продовольственную безопасность, совместно создавать новую модель сотрудничества, характеризующейся взаимодополняемостью и взаимовыгодной, способствовать качественному развитию совместного строительства "Один пояс и один путь" в Казахстане и других странах Центральной Азии, чтобы приносить больше пользы людям всех стран.





Какую роль играет Казахстан в сотрудничестве Китая с Центральной Азией? Какого его положение?





- Казахстан имеет обширную территорию, охватывающую Евразийский континент, с уникальным стратегическим положением, очевидными геополитическими преимуществами и богатыми природными ресурсами, такими как нефть, газ и полезные ископаемые. Независимо от площади территории или экономического масштаба, Казахстан является крупной страной в Центральной Азии и играет неизменную роль в обеспечении стабильности и развития Центральной Азии. Еще в древние времена Казахстан был важным узлом древнего Шелкового пути, вместе с другими странами Центральной Азии внесли важный вклад в сплочение и наследие духа Шелкового пути, в основе которого лежат мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, заимствование друг у друга и взаимная выгода.





С момента обретения независимости Казахстан не упускал возможности постоянно совершенствовать свою внутреннюю экономическую структуру, в полной мере использовал свои географические преимущества в качестве наземного транспортного узла в Евразии, активно участвовал в совместном строительстве "Один пояс и один путь" и энергично осуществлял международное сотрудничество со странами Центральной Азии, не только прокладывая путь развития в соответствии с их собственными национальными условиями, но и играя все более важную роль в обеспечении региональной безопасности, стабильности, развития и процветания.





Президент Токаев сказал в интервью перед участием в Саммите Китай-Центральная Азия и государственным визитом в Китай, что Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Казахстан надеется принять у себя международные форумы и конференции, собрав вместе всех, кто привержен укреплению мира и наведению мостов мира между конфликтующими странами.





Безопасность, стабильность, развитие и процветание в Центральной Азии являются общими устремлениями стран региона, в том числе Китая и Казахстана. Долгое время Китай и Казахстан неуклонно укрепляли и углубляли добрососедские и дружественные двусторонние отношения, опираясь на Шанхайскую организацию сотрудничества, СВМДА и другие региональные платформы многостороннего сотрудничества для тесного общения по вопросам региональной безопасности и развития в своевременным образом, объединяя усилия стран региона по борьбе с "тремя силами зла", наркотрафиком и трансграничной организованной преступностью, содействия сотрудничеству в взаимосвязи энергоносители и других областях, активно поддерживают долгосрочную стабильность, развитие и процветание Центральной Азии.





На следующем этапе Китай готов работать с Казахстаном для реализации результатов первого саммита "Китай - Центральная Азия" и госвизита президента Токаева в Китай, ускорить создание механизма Китай-Центральная Азия и укрепить сотрудничество между инициативой "Один пояс и один путь" с новой экономической политикой Казахстана "Нұрлы жол" и другими инициативами регионального развития, твердо поддерживать страны Центральной Азии в самостоятельном выборе путей развития в соответствии с их национальными условиями, решительно противостоять внешним силам, вмешивающимся во внутренние дела стран Центральной Азии, совместно реагировать на угрозы безопасности и добросовестно реализовывать Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации , а также совместно вносить "китайско-казахстанский вклад" в содействие построению сообщества единой судьбы "Китай - Центральная Азия".





В ходе визита президента Токаева в Китай между Казахстаном и Китаем было подписано соглашение о взаимном безвизовом режиме. Как Вы считаете, какое значение имеет этот шаг и какое влияние он окажет на казахстанско-китайские отношения и сотрудничество в различных сферах?





- С момента установления дипломатических отношений 31 год назад под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения развиваются на высоком уровне, продолжают углубляться сотрудничество в различных областях, существует более высокий спрос на содействие кадровому обмену между двумя сторонами, вопрос "визовых трудностей" превратился в "постоянную трудность", которая долгое время ограничивала расширение кадровых обменов между Китаем и Казахстаном и является серьезной "неотложной, трудной и тревожной" проблемой для народов двух стран.





При личной заботе и содействии глав двух государств в июле прошлого года Казахстан внедрил 14-дневную политику безвизового въезда для граждан Китая, которая дала хорошие результаты. На основе предыдущей работы и в целях удовлетворения потребностей развития китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях Китай и Казахстан продолжали идти навстречу друг другу. В ходе визита президента Токаева в Китай китайско-казахстанское соглашение о взаимном безвизовом режиме было успешно подписано. Это является неизбежным результатом развития отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, полностью отвечает интересам народов Китая и Казахстана, значительно облегчит кадровые обмены между двумя сторонами, будет способствовать дальнейшему обмену людьми между Китаем и Казахстаном, углубит двустороннее сотрудничество в различных областях и сыграет важную роль в качественном совместном строительстве "Одного пояса и одного пути", что и является подлинным смыслом китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства на высоком уровне.





Я заметил, что некоторые люди со скрытыми мотивами или не знающие правды манипулируют общественным мнением и раскручивают "теорию угрозы безвизового режима между Китаем и Казахстаном", что является чистой чушью. Взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном применим только к туристическим и деловым целям и не дает безвизового въезда право на работу, поэтому не будет таких проблем, как "использование возможностей трудоустройства для казахстанцев", которые очень немногие люди беспокоятся. Взаимный безвизовый режим является важным консенсусом, достигнутым двумя странами, и никакие внешние силы не могут вмешиваться. В "Совместном китайско-казахстанском заявлении", подписанном Китаем и Казахстаном 17 мая, еще раз подчеркивается, что обе стороны высоко оценили подписание соглашения о взаимном безвизовом режиме между двумя правительствами и готовы реализовать вышеупомянутые документы и изучить дополнительные меры по содействию кадровому обмену и стандартизации сотрудничества в области иммиграции.





В качестве следующего шага Китай готов работать с Казахстаном, чтобы искренне реализовать важный консенсус, достигнутый председателем Си Цзиньпином и президентом Токаевым, ускорить реализацию безвизового режима, укреплять гуманитарные обмены, использовать подписание соглашение о взаимном безвизовом режиме как возможность для углубления сотрудничества в различных сферах, реализовать проект "Культурный Шелковый путь" и проведения года туризма Казахстана в Китае в 2024 году, активизировать межцивилизационный диалог, ускорить создание центров традиционной медицины и взаимное учреждение культурных центров, содействовать обмену между студентами из двух стран, ускорить открытие "мастерских Лу Баня" в Казахстане и укрепить гуманитарное сотрудничество в области образования, науки, культуры, туризма, археологии, архивов, спорта, СМИ, аналитических центров и т. д. и будет способствовать развитию большего количества городов-побратимов и совместно создавая "китайско-казахстанское сообщество единой судьбы".