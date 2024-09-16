В Уральске задержали троих закладчиков

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Костанай. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области. Они потребляли электроэнергию объемом, соизмеримым с потреблением трех районных центров. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.





Группа лиц в городе Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin без наличия соответствующей лицензии. При этом нелегальные "майнеры" потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров, или 27 средних школ, или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети", - проинформировали в агентстве.





Сообщается, что в результате проведенных обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.





Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 000 000 тенге", - уточнили в АФМ.





С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте на криптобирже, наложен арест.





По данным АФМ, в сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялось 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью более 1,2 млрд тенге.





Напомним, что на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".