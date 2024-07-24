23.07.2024, 09:13 65611
C начала года в Казахстане ликвидировали более 30 нарколабораторий
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - C начала года в Казахстане ликвидирована 31 нарколаборатория, из которых 17 специализировались на производстве синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято порядка 186 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и свыше двух тонн прекурсоров, сообщает Polisia.kz.
В Актобе задержана 34-летняя жительница, у которой изъят мефедрон, расфасованный в пакеты для крупной оптовой реализации. В ее съемной квартире изъято 440 граммов сильнейшего наркотика. При дальнейших следственных действиях задержанная указала места закладки двух пакетов, каждый из которых содержал по 25 расфасованных свертков для розничной продажи. Общий вес наркотиков составил полкилограмма, или более тысячи разовых доз.
В Семее задержаны 20-летние парень и девушка, у которых при личном обыске изъяты свертки с "синтетикой". При задержании они пытались избавиться от наркотиков. С помощью служебной собаки кинологи обнаружили барсетку, принадлежащую задержанной девушке, в которой находились 64 свертка с наркотиками. При обыске квартиры задержанных обнаружены еще 38 пакетов с наркотиками - гашишем и мефедроном. Общий вес изъятых наркотиков составил 100 граммов, что является особо крупным размером.
На одной из АЗС на трассе Самара - Шымкент с марихуаной задержан 21-летний житель Шымкента. При проведении следственных действий по месту его жительства изъято 300 граммов мефедрона, расфасованного в четыре пакета.
Все задержанные водворены в ИВС.
Закладчики наркотиков для наркодилеров становятся "разменной монетой". Срок их "трудового стажа" в виде незаконной деятельности редко превышает 2-3 месяца. При этом такая мимолетная погоня за легкой наживой наказывается лишением свободы на срок до 15 лет, - отметили в полиции.
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24.07.2024, 10:03 426
В Алматы осуждена мошенница, обманувшая дольщиков на 290 млн тенге
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Наурызбайского района Алматы пресечено мошенничество, связанное с незаконной деятельностью по привлечению средств дольщиков.
По данным городской прокуратуры, в 2022 году директор одного ТОО подала рекламу о начале строительства жилых комплексов "Lantana" и "Flora", не имея разрешения на строительство.
Путем обмана и злоупотребления доверием потенциальных покупателей заключала предварительные договоры купли-продажи, завладев деньгами 34 дольщиков в размере 290 млн тенге. Материалы прокуратурой направлены в управление полиции Бостандыкского района для проведения досудебного расследования", - сообщили в Прокуратуре Алматы.
Приговором Бостандыкского районного суда от 21 июня 2024 года она признана виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере) и лишена свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.
Изъятые участки будут реализованы в счет возмещения ущерба потерпевших. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в ведомстве.
Прокуратура города Алматы призывает граждан быть бдительными при покупке недвижимости и проверять наличие разрешительных и правоустанавливающих документов.
24.07.2024, 09:17 1966
За взятку в $100 тыс. осужден бывший директор Петропавловского завода тяжелого машиностроения
Фото: Pexels.com
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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также в отношении предпринимателя, осуществлявшего поставку двигателей и гироблоков в рамках государственного оборонного заказа, расследовалось АФМ.
В 2022 году завод получил заказ от Министерства обороны на ремонт военной техники, при выполнении которого заключен договор с индивидуальным предпринимателем на поставку запасных частей на общую сумму 283,3 млн тенге. За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство гендиректором при исполнении договора через исполнительного директора от предпринимателя получена взятка в сумме $100 тыс. (45 млн тенге)", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что судом бывший гендиректор завода за получение взятки в особо крупном размере приговорен к 11 годам лишения свободы, исполнительный директор за посредничество во взяточничестве - к четырем годам лишения свободы.
Кроме того, в доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 млн тенге. Оставшаяся часть в размере 5 млн тенге взыскана с осужденных в равных долях.
23.07.2024, 21:32 30486
Жителю Павлодарской области дали 18 лет за изнасилование несовершеннолетней
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Дело по факту совершения изнасилования в отношении несовершеннолетней потерпевшей отчимом рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz.
Подсудимый Ц. вину признал, просил сурово не наказывать. Его вина доказана признательными показаниями, а также потерпевшей, свидетелями, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
С учетом обстоятельств совершения особо тяжкого преступления Ц. назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 18 лет. Также Ц. лишен пожизненно права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор в законную силу не вступил.
23.07.2024, 18:10 42311
В подъезде одного из домов Алматы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями
Убийство раскрыто по горячим следам
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В подъезде одного из домов в Алмалинском районе города Алматы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями, сообщает Polisia.kz.
Это преступление раскрыто по горячим следам. По подозрению в его совершении экипажем патрульной полиции задержана женщина, являющаяся родственницей убитого. Установлено, что между ними произошел скандал, в результате чего женщина схватила нож", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.
Он подчеркнул, что по факту убийства человека возбуждено уголовное дело.
Назначены экспертизы. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавил Олжас Шарипов.
Ранее жестокое убийство произошло на автозаправочной станции в Есике.
23.07.2024, 17:20 44066
Экс-министра Бишимбаева этапировали в колонию
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию, сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы.
Данный осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда (...) Согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса (Места исполнения наказания в виде лишения свободы) осужденные направляются в места отбывания наказания согласно прикреплению", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова.
Весной этого года экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги. Байжанов приговорен к 4 годам лишения свободы.
23.07.2024, 17:10 46231
Ущерб в 63 млн тенге: в ВКО осудили главу инспекции транспортного контроля и его заместителя
Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области суд вынес приговор в отношении руководителя инспекции транспортного контроля области и его заместителя, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Приговором суда Нуралиеву Б. (руководитель инспекции транспортного контроля ВКО. - Прим. ред.) и Туракбаеву А. (замруководителя инспекции транспортного контроля ВКО. - Прим. ред.) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 и 3 года соответственно с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в агентстве.
Отмечается, что приговор суда вступил в законную силу.
Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности путем перевозки руды с превышением весовых параметров, что повлекло причинение ущерба государству на сумму 63 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее был задержан врио главы департамента экологии ВКО.
23.07.2024, 12:27 56666
Миллиардные хищения в сфере образования Талдыкоргана: суд вынес приговор 21 бухгалтеру
Фото: pexels.com
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Талдыкорган. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд области Жетісу рассмотрел уголовное дело в отношении 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Напомним, их подозревали в хищении 4,5 млрд тенге бюджетных средств.
Дело рассматривали по нескольким статьям, в числе которых незаконная легализация, создание ОПГ и участие в ней с использованием служебного положения и т.д.
В течение 3 лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана С. организовала преступную группу из коллег (7 - отдела образования и 14 - средних школ). Под ее руководством организованная группа по предварительному сговору похитила более 4,5 млрд тенге бюджетных средств путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных должностных окладов. Подсудимые похищенное перечисляли на банковские счета своих родственников, затем распределяли их между собой, приобретали на них недвижимое имущество, земельные участки, автомашины, драгоценности и т.д", - сообщили в пресс-службе суда.
Вину подсудимых подтвердили их показаниями, а также показаниями свидетелей, заключениями специалистов, судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Подсудимые вину признали только в хищении, в остальной части просили их оправдать.
Учитывая характер и степень общественной опасности уголовных правонарушений, суд признал подсудимых виновными и приговорил:
- главных фигурантов С., М., Н. - к лишению свободы на срок от 12 до 15 лет;
- 15 подсудимых - к лишению свободы от 7 до 11 лет;
- двоих подсудимых в связи с полным возмещением нанесенного ущерба - к 7 годам лишения свободы условно.
В отношении одного бухгалтера уголовное дело прекращено в связи с ее кончиной.
У осужденных конфискованы денежные средства, ювелирные изделия, недвижимое и движимое имущество на сумму более 3 млрд тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее руководитель отдела образования Талдыкоргана получил 11 лет лишения свободы за взятки и хищения.
О миллиардных хищениях в сфере образования в Талдыкоргане стало известно в прошлом году. Антикор нашел у главбуха городского отдела образования миллиард тенге, дорогие ювелирные украшения и квартиры.
Ранее Антикор заявил о хищении свыше 15 миллиардов тенге с начала прошлого года в сфере образования. В июле прошлого года глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер в Казахстане.
23.07.2024, 11:05 61126
Главу столичной дирекции развития спорта осудили за многомиллионные хищения
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель и сотрудник дирекции развития спорта по олимпийским видам Астаны осуждены за хищение бюджетных средств, сообщает столичная прокуратура.
Руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 млн тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что чиновник присвоил деньги, выделенные на учебно-тренировочные сборы спортсменов. Он заключил договоры с аффилированными лицами на аренду спортзалов, тогда как была возможность арендовать их бесплатно.
Вместе с руководителем осужден сотрудник дирекции, оказавший пособничество в хищении бюджетных средств.
Приговором суда руководитель осужден к 5 годам, а его пособник к 4 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе каждому. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в ведомстве.
Ранее Антикор сообщал о хищении более 56 млн тенге сотрудниками управления спорта Алматы.
Еще 40 млн тенге бюджетных средств за фиктивно проведенные сборы присвоили в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" Астаны.
В конце мая Антикор сообщил о системных коррупционных рисках в сфере спорта. В числе нарушений: повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения.
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