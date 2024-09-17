16.09.2024, 11:17 33481
Охранника осудили на три года по делу об избиении подростка в Шымкенте
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Охранника осудили на три года лишения свободы по делу об избиении подростка в Шымкенте, сообщает пресс-служба суда города.
И. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 252 УК (Превышение полномочий служащими частных охранных служб) и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с лишением права занимать должность в охранной сфере сроком на два года", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу. Также подчеркивается, что вина подсудимого доказана собранными по уголовному делу документами.
И., работая охранником в ТОО "G.", 28 июня 2024 года примерно в 12.30 при осуществлении контроля и проверки имущества, а также состояния охранной территории, увидев, что потерпевший - подросток С. перелезает через ограждение футбольного поля, схватил его и, несмотря на извинения, нанес несколько ударов по голове и груди резиновой палкой, тем самым причинил потерпевшему легкий вред здоровью", - добавили в суде.
Ранее в Актау охранника задержали по подозрению в домогательствах к школьнице.
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17.09.2024, 16:42 1131
Державшая усыновленных детей в рабстве жительница Улытау получила 4 года тюрьмы
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Улытау, взявшая трех детей на патронатное воспитание и эксплуатировавшая их на тяжелых работах, получила 4 года лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.
Владелица крестьянского хозяйства в 2018 году чтобы не тратить деньги на зарплату наемным рабочим, для ухода за скотом взяла на патронатное воспитание из "Центра для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации" 3 несовершеннолетних: двух братьев и сестру.
Опекунша заставляла детей выполнять тяжелую работу по хозяйству, а также собирать металлолом на территории города Жезказган. В случае неповиновения или некачественного выполнения работ, она избивала детей.
Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних от 11 июля 2024 года подсудимая признана виновной в истязаниях несовершеннолетних и злоупотреблении полномочиями опекуна с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.
Напомним, неблагополучную семью прокуроры и органы опеки выявили в начале февраля текущего года. Троих детей из одной семьи - 1 девочку и 2 мальчиков патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших братьев приемные родители держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом.
Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей. Старшая девочка закончила колледж, но практически не была на занятиях. Второй мальчик "учится" в колледже", - рассказала детский омбудсмен Динара Закиева.
Проверка выяснила, что фактически дети не учились, а в учебные заведения постоянно предоставлялись справки о их "болезни".
17.09.2024, 12:57 4721
Молодого мужчину избили до смерти в Туркестанской области
Трое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения нанесли парню смертельные травмы
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Туркестан. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодого человека жестоко избили в селе Аксукент Туркестанской области, сообщает Otyrar.kz.
Трое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения нанесли парню смертельные травмы. Пострадавший скончался от кровоизлияния в мозг. Перед этим правонарушители отобрали у погибшего автомобиль и на нем съездили в Шымкент.
Один из участников преступления записал видео с избитым молодым человеком и отправил его своей матери и другу, но, несмотря на увиденное, они не предприняли никаких действий", - пишет сайт.
По словам родственников погибшего, полиция задержала лишь одного из подозреваемых.
В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что по факту гибели потерпевшего возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Проводится расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям каждого участника происшествия. В отношении остальных возбуждено уголовное дело по факту укрывательства преступления", - сообщили в полиции.
Ранее в области Жетысу задержали изверга, жестоко избившего пожилую женщину. До этого в Петропавловске четверых молодых людей осудили по делу о жестоком избиении 41-летнего мужчины с инвалидностью.
17.09.2024, 12:10 6706
В Мангистау главбуха центра национальных видов спорта осудили на семь лет за хищение 117 млн тенге
Приговор суда уже вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Мангистау. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области главного бухгалтера центра национальных видов спорта осудили на семь лет лишения свободы за хищение 117 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Приговором суда руководитель учреждения признан виновным по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей и на основании закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" освобожден от уголовного наказания, главный бухгалтер осужден за хищение бюджетных средств к лишению свободы сроком на семь лет", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор суда уже вступил в законную силу.
Установлено, что в период с 2018 по 2023 годы главный бухгалтер областного центра национальных видов спорта незаконно присвоил себе бюджетные средства на сумму 117 млн тенге", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Степногорске бухгалтера госучреждения подозревают в хищении 40 млн тенге.
17.09.2024, 10:05 7926
В Кызылординской области осужден бывший руководитель управления предпринимательства
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кызылординским городским судом оглашен приговор в отношении бывшего руководителя областного управления предпринимательства и промышленности, сообщили в Антикоррупционной службе.
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына в сумме 1,4 млн тенге и предоставления дизельного топлива стоимостью 6,8 млн тенге. Кроме того, чиновник осужден за воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью путем ограничения прав предприятий региона на получение положенного объема сжиженного газа, чем причинил ущерб субъектам бизнеса в сумме 26,9 млн тенге", - проинформировали в Антикоре.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, а также внесено представление о лишении государственной награды - медали "Ерен еңбегі үшін".
Приговор в законную силу вступил.
16.09.2024, 14:37 28151
В Челябинске школьник напал на сверстников и учителей с молотком
По неофициальным данным, напавший на сверстников подросток наблюдался у школьного психолога и был "участником суицидальной игры"
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Челябинск. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 16 сентября 13-летний ученик челябинской школы напал на сверстников и учителя с молотком, заведено уголовное дело.
Подростка, который напал на сверстников в челябинской школе № 68 с молотком, задержали. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. По первой статье виновным может грозить пожизненное лишение свободы, по второй - до пяти лет тюрьмы сообщает издание РБК.
В полиции уточнили, что инцидент произошел около 09.20 по местному времени. Один из учащихся школы рассказал 74.ru, что нападение произошло на перемене после первого урока. По словам ребенка, его и других учащихся закрыли в кабинете, а через час отпустили домой.
Портал также писал, что нападение произошло в кабинете биологии, нападавший зашел туда с молотком и напал на сверстниц, их попыталась защитить учительница.
От действий подростка пострадали четверо - учительница, две девочки и мальчик (всем детям по 13 лет), сообщили в региональном Минздраве. Из школы № 68 после случившегося эвакуировали детей, их передали родителям. В других учебных заведениях города усилили меры безопасности.
По информации SHOT, напавший на сверстников подросток наблюдался у школьного психолога и был "участником суицидальной игры".
Напомним, в Павлодаре школьник ранил ножом двух сверстников.
16.09.2024, 12:07 32516
В Степногорске бухгалтера госучреждения подозревают в хищении 40 млн тенге
Фигуранты дела преданы суду
Фото: Depositphotos
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Степногорск. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Степногорске бухгалтера государственного учреждения подозревают в хищении 40 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
Бухгалтер на протяжении двух лет распоряжалась денежными средствами депозитного счета не по назначению и незаконно перечисляла лицу, не являющемуся участником государственных закупок. Сумма необоснованно перечисленных средств составила 40 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что фигуранты дела преданы суду.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области бухгалтер отдела образования похитила 5,8 млн тенге бюджетных средств.
16.09.2024, 10:09 35011
Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в присвоении чужого имущества в особо крупном размере
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Турции из Турецкой Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за присвоение вверенного ей чужого имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Подозреваемая в период с 2022 по 2023 годы, являясь бухгалтером одной коммерческой организации в городе Алматы, путем внесения ложных сведений в платежные поручения присвоила вверенные ей денежные средства на сумму около 27 миллионов тенге. После совершения преступления злоумышленница скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В августе текущего года она была задержана на территории Турции, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана была передана казахстанским правоохранительным органам", - проинформировали в пресс-службе.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Астаны. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
15.09.2024, 17:14 47626
В Уральске задержали троих закладчиков
По всем фактам возбуждены уголовные дела
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Уральск. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Западно-Казахстанской области провела ряд задержаний подозреваемых в сбыте наркотических средств, сообщили в департаменте полиции области.
На территории Уральска были задержаны двое жителей областного центра 30 и 26 лет, которые занимались незаконным сбытом наркотических средств. По месту жительства подозреваемых проведен обыск", - проинформировали в ДП.
Также сотрудниками полиции был задержан 28-летний житель Уральска, в салоне его автомашины были обнаружены и изъяты 4 зип-пакета с наркотическими веществами.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование", - добавили в полиции.
C начала года в Казахстане ликвидировали более 30 нарколабораторий.
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