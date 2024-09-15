14.09.2024, 11:01 25611
Женщина и ее 16-летняя дочь убиты в Туркестанской области
Подозреваемый задержан
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Туркестан. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Келесском районе Туркестанской области убиты женщина и ее несовершеннолетняя дочь.
Подозреваемый в двойном убийстве был задержан по горячим следам.
Полицией возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы Туркестанской области и ее несовершеннолетней дочери. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщает издание "Отырар" со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области.
Ранее сообщалось, что шестиклассник нанес ножевые ранения двум сверстникам в Павлодаре.
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14.09.2024, 10:27 26471
Школьник нанес ножевые ранения двум сверстникам в Павлодаре
Возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ученик шестого класса средней школы № 21 Павлодара ранил ножом двух сверстников, сообщила уполномоченный по правам ребенка региона Сауле Шакенева.
По словам омбудсмена, инцидент произошел днем 11 сентября вне территории школы.
Один из учеников 6-го класса нанес колотые ранения складным ножом двум учащимся, которые никому ничего сразу не сказали, пошли домой, пропустив занятия в школе. Вечером того же дня обратились за медицинской помощью в областную детскую больницу, где им были наложены швы", - рассказала Сауле Шакенева.
Родители пострадавших учеников поставили в известность администрацию школы, которая уведомила о случившемся отдел образования и вызвала полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время здоровью пострадавших учеников ничего не угрожает, они приступили к занятиям", - добавила омбудсмен.
Напомним, в августе 16-летний подросток нанес ножевые ранения двум сверстникам, 16 и 17 лет в Сатпаеве.
14.09.2024, 09:09 28001
Тело девушки в заброшенном здании: в полиции Астаны рассказали подробности
Фото: polisia.kz
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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Астаны назвали предварительную причину гибели девушки, тело которой было найдено в заброшенном здании бывшего детского сада.
10 сентября в дежурную часть управления полиции поступило сообщение об обнаружении тела несовершеннолетней девушки в заброшенном здании. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Произведен детальный осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, по предварительным данным, - остановка сердца", - рассказали в столичном ДП.
В рамках возбужденного уголовного дела проводятся всесторонние и объективные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование находится на особом контроле руководства ДП, добавили в полиции.
Напомним, тело девочки-подростка 2010 года рождения нашли в заброшенном здании бывшего детского сада 10 сентября. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.
13.09.2024, 12:00 43846
В Кызылординской области обвиняемого в покушении на убийство криминального лидера приговорили к 12 годам
С начала 2024 года ряде регионов республики пресечена противоправная деятельность 15 преступных групп
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Кызылорда. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области одного из лидеров криминальной среды региона приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
Еще один участник расследования по указанному уголовному делу ожидает решения суда", - уточнили в комитете.
Также, по данным КНБ, с начала 2024 года ряде регионов республики пресечена противоправная деятельность 15 преступных групп.
Привлечено к уголовной ответственности 60 человек, в том числе представители деструктивных религиозных течений, местного и иностранного криминалитета, а также отбывающие наказание лица. Они подозреваются в покушении на убийство, руководстве и участии в преступной группе, разбойных нападениях, вымогательстве, незаконном хранении наркотиков, сбыте оружия, похищении человека, а также организации нелегального игорного бизнеса. Всего изъято более 20 единиц стрелкового и травматического оружия", - проинформировали в пресс-службе.
В комитете подчеркнули, пять участников преступных групп решением судебных органов уже приговорены к различным срокам лишения свободы.
По остальным проводятся досудебные расследования и судебные процессы", - добавили в КНБ.
Ранее в Алматы и Шымкенте были задержаны 15 предполагаемых участников ОПГ Дикого Армана.
13.09.2024, 11:53 44581
Подозреваемого в разжигании религиозной розни вернули из России в Казахстан
Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет
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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за разжигание религиозной розни казахстанца экстрадировали из России.
С 2016 по 2017 годы в Алматы подозреваемый неоднократно в группе лиц по предварительному сговору совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан, пропаганду исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношения к религии. Соучастники этого преступления уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск", - сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
После этого в 2017 году злоумышленник совершил разбой в Москве, за что был осужден российским судом.
После отбытия наказания в России указанное лицо возвращено в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
Ранее в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов. Их подозревают в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке с целью организации террористической деятельности.
13.09.2024, 10:28 46621
В Костанайской области пресекли деятельность майнеров, потреблявших электроэнергию как три райцентра
Фото: unsplash.com
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Костанай. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области. Они потребляли электроэнергию объемом, соизмеримым с потреблением трех районных центров. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.
Группа лиц в городе Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin без наличия соответствующей лицензии. При этом нелегальные "майнеры" потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров, или 27 средних школ, или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что в результате проведенных обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.
Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 000 000 тенге", - уточнили в АФМ.
С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте на криптобирже, наложен арест.
По данным АФМ, в сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялось 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью более 1,2 млрд тенге.
Напомним, что на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".
12.09.2024, 18:40 63831
Ущерб свыше 30 млн тенге: лжериелторы осуждены на три года в Астане
Материальный ущерб взыскан с виновных
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане двух жительниц столицы, обвиняемых в совершении неоднократных фактов мошенничества, осудили на три года лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны.
Женщины вводили в заблуждение потерпевших о возможности оформления ипотечного займа в "Отбасы банк" на льготных условиях (...) Для придания мнимой законности своих действий злоумышленники открыли ИП и арендовали офисное помещение, что позволило им обмануть и завладеть денежными средствами 27 потерпевших. Ущерб превысил 30 млн тенге. Приговором суда жительницы города осуждены к трем годам лишения свободы каждая", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор вступил в законную силу. Также с виновных взыскан материальный ущерб.
Ранее квартирный мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге.
12.09.2024, 15:46 68266
Более миллиарда тенге украли за счет фиктивного переселения в северные регионы Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана заявила о вопиющих фактах злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.
Как пояснили в ведомстве, переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жилье либо иные аварийные здания, которые приобретались по низким ценам. В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили.
Подобные факты выявлены в ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, в Абай и Улытау.
Например, в Успенском районе Павлодарской области работник КГУ "Центр трудовой мобильности" находил дешевые дома и предлагал переселенцам их покупать по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег. Ведется досудебное расследование, работник центра под домашним арестом", - рассказали в Генпрокуратуре.
В ВКО выявлены случаи сговора переселенцев и продавцов, которые заключали притворные договоры для получения государственной помощи, а затем делили эти средства. В дальнейшем граждане проживали по прежним адресам.
В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области переселенец присвоил разницу между реальной стоимостью дома и выплаченным государством средствам. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году ограничения свободы.
Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба. Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации программы внесен акт надзора в правительство", - заключили в ведомстве.
Напомним, В ВКО украли выделенные на покупку жилья для переселенцев деньги.
12.09.2024, 14:48 55566
Свыше 130 уголовных дел по фактам торговли людьми зарегистрировали с начала года в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 134 уголовных дела по фактам торговли людьми зарегистрировали с начала года в Казахстане. Ежегодно полиция возбуждает до 150 подобных уголовных дел, рассказала на брифинге в СЦК представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Шинар Кучербаева.
За торговлю органами зарегистрировано 15 уголовных дел, за похищение человека с целью эксплуатации - два, за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации - три, за торговлю людьми - 15, за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией - 12, за торговлю несовершеннолетними - три, за вовлечение в занятие проституцией - семь, за содержание притона и сводничество - 77", - сообщила Кучербаева.
Также в Казахстане ликвидировали ряд каналов по вывозу казахстанцев за рубеж. В качестве примера Кучербаева привела вывоз казахстанцев в Бахрейн.
Кроме того, выявлено 649 правонарушений по статье 450 КоАП "Торговля людьми".
За предоставление помещений для проституции и сводничества собственники квартир оштрафованы на 155 млн тенге", - сообщила спикер.
Напомним, 5 июля президент подписал закон по противодействию торговле людьми и усилению ответственности за вандализм.
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