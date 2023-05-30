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Уральск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подростка подозревают в убийстве сверстника в Западно-Казахстанской области.





Трагедия произошла 28 мая в поселке Щапова. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в областную детскую многопрофильную больницу доставили 16-летнего подростка. При осмотре он не подавал признаков жизни, сообщает портал "Мой город".





В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что подросток скончался, не приходя в сознание. Причина смерти не называется.





По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний мальчик. Назначены экспертизы, ведется досудебное расследование.





Дополнено 29.05.2023, 20.18





Учителя поселка Щапово рассказали, что погибший подросток учился в 9-м классе, а задержанный в 8-м. В вечером 28 мая возле обелиска собралась группа молодых ребят, в основном из учеников местной школы. Спустя некоторое время между погибшим и задержанным произошла словесная перепалка, в ходе которой восьмиклассник ударил девятиклассника кулаком в грудь, сообщает " Уральская неделя ".





После удара подростку стало плохо, он стал задыхаться. Другие ученики, находившиеся рядом, принесли воды, а кто-то из подростков позвонил родителям пострадавшего. Когда на место пришла его мама, она вызвала скорую", — рассказали учителя местной школы.





По информации отдела образования района Байтерек, на месте трагедии полиция обнаружила только пустые пластиковые бутылки от кока-колы, бутылок от алкоголя обнаружено не было.





В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что, когда подростка доставили в ОДМБ города Уральска, врачи констатировали его смерть, в тот момент подросток уже не подавал признаков жизни.





В настоящее время полиция расследует уголовное дело по статье 106, часть 3, УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до восьми лет либо лишение свободы на тот же срок.