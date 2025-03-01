В Талдыкоргане подросток задержан по подозрению в нападении с ножом
Заведено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений
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Талдыкорган. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане 17-летний подросток подозревается в нанесении телесных повреждений, сообщили в департаменте полиции области Жетысу.
Управлением полиции города Талдыкоргана возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. В совершении преступления подозревается 17-летний подросток, который был задержан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также профилактические меры. Несовершеннолетний поставлен на специализированный учет, а в отдел образования направлено соответствующее представление", - говорится в сообщении ведомства.
По завершении расследования родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Следствие продолжается.
По информации, распространяемой в Сети, пострадавший парень 2003 года рождения был жестоко избит и ранен ножом в области шей и брюшной полости.
Напомним, в настоящее время полиция расследует громкое дело об избиении подростка в Семее. Пострадавший находится в специализированном центре под наблюдением специалистов. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
По словам детского омбудсмена Динары Закиевой, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.
Отметим, что в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
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