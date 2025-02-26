Детский омбудсмен прокомментировала избиение подростками сверстника в Семее

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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева в своем аккаунте в Facebook прокомментировала жестокое избиение подростками сверстника в Семее.





Вчера с акимом области Абай Бериком Уали обсудили вопросы профилактики преступности среди несовершеннолетних и преступление, совершенное несовершеннолетними в отношении мальчика в Семее. Основой профилактической работы в первую очередь является работа с семьями, а также индивидуальная работа с детьми в школах", - написала детский омбудсмен.





Она рассказала, что родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.





С семьями, находящимися в подобной ситуации, необходимо проводить комплексную работу, в частности через Центры поддержки семьи, которые в соответствии с принятым законом должны открыться во всех районах страны. В области Абай на сегодняшний день такой центр открыт только в одном районе, необходимо открыть еще в 10 районах и двух городах, в том числе в Семее", - написала Динара Закиева.





По ее словам, аким региона обещал уделить этим вопросам особое внимание.





В настоящее время ведутся следственные действия, состоялась городская комиссия по делам несовершеннолетних. Региональный уполномоченный по правам ребенка все это время находилась с пострадавшим мальчиком и его семьей. Проводятся все необходимые меры для оказания помощи", - написала уполномоченный по правам ребенка.





Напомним , в области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.





Стоит отметить, что о случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.





В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В начале октября прошлого года в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.





В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. дмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.





В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".



