22.02.2025, 15:49 29861
У блогера-вымогателя изъяли 15 млн тенге в Костанайской области
Используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере
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Костанай. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карабалыкском районе Костанайской области полиция задержала блогера-вымогателя, сообщает Polisia.kz.
Задержанный признан подозреваемым по уголовному делу. Используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере", - проинформировали в полиции.
В ходе обыска у подозреваемого изъяли 15 млн тенге. По факту вымогательства начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.
Ранее в Алматинской области задержали угрожавших подростку расправой вымогателей.
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22.02.2025, 16:29 27181
В области Жетысу задержали подозреваемых в распространении наркотиков и экстремистских материалов
Двое из задержанных являются приверженцами идеологии религиозного экстремизма
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Талдыкорган. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу задержаны трое местных жителей по подозрению в распространении наркотиков и экстремистских материалов, сообщает Polisia.kz.
В ходе следственных мероприятий установлено, что двое из задержанных являются приверженцами идеологии религиозного экстремизма. Во время обыска у подозреваемых изъяли марихуану в крупном размере. Также изъята религиозная литература, признанная экстремистской, запрещенная к ввозу, изданию и распространению на территории РК", - проинформировали в полиции.
В настоящее время ведется досудебное расследование, в рамках которого правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела и возможные связи подозреваемых.
Ранее полицейские нашли свыше четырех килограммов наркотиков в автомобиле на трассе Караганда - Астана.
Ранее полицейские нашли свыше четырех килограммов наркотиков в автомобиле на трассе Караганда - Астана.
22.02.2025, 09:23 36531
Группу грабителей задержали в Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом полиции Карагандинской области ликвидирована противоправная деятельность преступной группы, участникам которой инкриминируется совершение ряда тяжких преступлений, сообщает Polisia.kz.
В отношении них проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге. В ходе обысков у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов", - рассказали в полиции.
Отмечается, что все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС, они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам.
Ранее в Актюбинской области задержали преступников за хищение газа.
21.02.2025, 18:38 53311
Свыше четырех килограммов наркотиков нашли полицейские в автомобиле на трассе Караганда - Астана
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше четырех килограммов наркотиков нашли столичные полицейские в автомобиле на трассе Караганда - Астана, сообщает пресс-служба департамента полиции столицы.
Установлен ранее судимый 27-летний гражданин, занимающийся частным извозом. Задержание подозреваемого произошло на трассе Астана - Караганда. В ходе обыска салона автомобиля марки Toyota Cresta в багажном отсеке под обшивкой, оперативниками обнаружено и изъято 4 пакета с порошкообразным веществом бело-бежевого цвета. На каждом пакете было написано 1000 граммов. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются психотропным средством A-PVP, более известный под названием "скорость" общим весом более четырех килограммов", - проинформировали в пресс-службе.
По данным полиции, задержанный работает междугородним перевозчиком интернет-магазина и перевозил вещество с целью дальнейшего распространения.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Задержанный дал признательные показания и сейчас находится под стражей", - добавили в ДП.
Ранее организованный иностранцем наркоканал ликвидирован в Шымкенте.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
21.02.2025, 11:53 67581
Совершенное 20 лет назад убийство раскрыли в ВКО
Фото: Polisia.kz
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Усть-Каменогорск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области раскрыли убийство, совершенное двадцать лет назад, сообщает Polisia.kz.
Преступление было совершено в 2004 году в Усть-Каменогорске.
22 января 2004 года в одном из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако на тот момент преступник сумел скрыться, а для уничтожения улик поджег дом, что значительно осложнило расследование. Прошли годы, но работа над делом не прекращалась. Сотрудники полиции продолжали кропотливо анализировать собранные материалы, восстанавливая шаг за шагом картину преступления", - рассказали в полиции.
В феврале 2025 года следствие вновь возобновило дело. Оперативники провели ряд мероприятий, собрали новые улики и восстановили фрагменты доказательств. Это позволило выйти на след подозреваемого.
18 февраля текущего года он был арестован по санкции суда. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - уточнили в полиции.
21.02.2025, 11:03 69606
Еще одно расследование начато в отношении Перизат Кайрат
Фото: Instagram/01pk
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
В ноябре 2021 года Кайрат П. организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра для общественного объединения "Батыр" в Акмолинской области. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды и их родители, нуждающиеся в таком центре. По ложным данным, распространенным Кайрат П., собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге. Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях. Кроме того, она заявляла о приобретении земельного участка стоимостью 30 млн тенге для нужд ОО "Батыр", при этом в действительности данный участок приобретен объединением еще в 2019 году", - рассказали в АФМ.
В итоге строительство реабилитационного центра так и не начато, а помещение, якобы пожертвованное на нужды центра, на самом деле не существует.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того, как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Позже стало известно, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.
20.02.2025, 16:38 92661
Пьяный школьный охранник ударил шестиклассника в Павлодаре
Школьник обратился за медпомощью
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Павлодар. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Павлодара пьяный охранник ударил шестиклассника в грудь, сообщили в областном департаменте полиции.
Как рассказали в полиции, 19 февраля охранник школы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил в грудную клетку ученика 6-го класса. В результате школьник обратился в больницу.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Кроме этого, после инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности в виде штрафа", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Атырау сотрудник детского дома ударил ребенка.
20.02.2025, 13:16 98116
Ударил стюардессу и заявил о бомбе на борту: самолетному дебоширу вынесли приговор в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесли приговор дебоширу, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту и сообщил о якобы заложенной бомбе, сообщает пресс-служба столичного суда.
Подсудимый Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна АО "FlyArystan" сообщением Астана - Усть-Каменогорск совершил хулиганские действия, то есть, особо дерзко нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия в отношении бортпроводника воздушного судна, ударил ее и, не реагируя на замечание пассажира, нанес также ему удары, причинив обоим потерпевшим телесные повреждения. Кроме того, он сообщил о наличии бомбы. В результате его ложного сообщения 153 пассажира были высажены и прошли повторный досмотр, ДП на транспорте и АО "FlyArystan" понесли материальные затраты", - рассказали в суде.
Вина подсудимого была доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевших, заключением экспертов и другими материалами уголовного дела.
Он признан виновным по статьям 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и 293 "Хулиганство" УК РК и по совокупности уголовных правонарушений приговорен к 3 годам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в июле прошлого года казахстанского певца Кайрата Нуртаса приговорили к 15 суткам ареста за драку на борту самолета.
20.02.2025, 12:32 81396
В Актюбинской области директора двух спортивных школ спустили бюджетные деньги в букмекерских конторах
Фото: Depositphotos
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Актобе. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области директора двух детско-юношеских спортивных школ спустили бюджетные деньги в букмекерских конторах, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Директора двух детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет. Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела.
Следствие окончено, и уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане лудоманов не будут ставить на учет.
Ранее в Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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