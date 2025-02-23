У блогера-вымогателя изъяли 15 млн тенге в Костанайской области

Дело ведется по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов

Фото: Instagram/01pk

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, - В отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.





В ноябре 2021 года Кайрат П. организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра для общественного объединения "Батыр" в Акмолинской области. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды и их родители, нуждающиеся в таком центре. По ложным данным, распространенным Кайрат П., собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге. Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях. Кроме того, она заявляла о приобретении земельного участка стоимостью 30 млн тенге для нужд ОО "Батыр", при этом в действительности данный участок приобретен объединением еще в 2019 году", - рассказали в АФМ.





В итоге строительство реабилитационного центра так и не начато, а помещение, якобы пожертвованное на нужды центра, на самом деле не существует.





В настоящее время досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.





Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того, как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.



