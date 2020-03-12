Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане нет - Биртанов

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов сообщил, что подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане нет, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в Казахстане не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая этого заболевания", - написал Биртанов в Facebook .

Министр отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в мире приобрело широчайший размах, охватив 115 стран. Среди них - ближайшие соседи, а также страны, с которыми у Казахстана прямые авиасообщения.

Мы все понимаем при этом, что полностью изолироваться от внешнего мира невозможно. И мы не исключаем проникновения инфекции в нашу страну. Однако правительство Республики Казахстан предпринимает беспрецедентные меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в стране", - сказал Биртанов.

Министр пояснил, что озвученный главным государственным санитарным врачом РК Бекшиным прогноз появления коронавирусной инфекции является лишь прогнозом ученых, которые сделаны методом статистического моделирования.

В качестве исходных данных был взят объем пассажиропотока и распространенность коронавирусной инфекции в различных странах мира. Важно отметить, что данные постоянно меняются с учетом различных внешних факторов", - объяснил глава Минздрава.

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