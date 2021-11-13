Подведены итоги республиканского конкурса знатоков казахского языка

Фото: УВП Акмолинской области
Конкурс проведен с целью расширения сферы применения государственного языка, повышения интереса к государственному языку среди представителей других этносов, воспитания патриотизма молодого поколения.
В онлайн-конкурсе приняла участие молодежь других этносов в возрасте от 21 до 35 лет из 14 областей республики и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, сообщает управление внутренней политики.
Как отметили организаторы, на первом этапе конкурса участники представили короткометражные видеоролики, где они рассказали о своих интересах и достижениях в изучении казахского языка, прочитали отрывки из произведений известных казахских поэтов и писателей, в следующем этапе раскрыли тему истории и великих личностей казахского народа, казахской земли и ее регионов, на последнем этапе писали эссе на тему "Меніѕ Тјуелсіз Ќазаќстаным".
После обсуждения жюри Гран-при конкурса присуждено Анастасии Ирубаевой, учителю казахского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Арайлы Целиноградского района Акмолинской области", - прокомментировали в комитете языковой политики.
Конкурс прошел на высоком уровне, кандидаты из разных регионов приложили максимум усилий. Я очень рада, что стала победителем в сегодняшнем конкурсе. Моя цель - внести свой вклад в будущее страны и укрепить статус государственного языка", - поделилась победительница творческого состязания.
Стоит отметить, что представители Акмолинской области и ранее неоднократно занимали призовые места в республиканских конкурсах.