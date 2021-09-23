Поэтесса назвала предложение Сулейменова переименовать Алматы предательством целой нации

АЛМАТЫ. 22 СЕНТЯБРЯ - Казахстанская поэтесса, лауреат премии Алаш Ханбибі Есенкаракызы высказалась по поводу предложения поэта, писателя Олжаса Сулейменова о переименовании Алматы в Алма-Ату, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Олжас Сулейменов хоть и пишет свои стихи только на русском языке, он все же - казахский поэт. Он им родился и останется в истории литературы казахским поэтом! Даже если он хочет стать русским поэтом, а не казахским, из этого ничего не выйдет, потому что россияне, может, и любят произведения Олжаса, однако они никогда не считали его русским поэтом. Не то чтобы им жалко присвоить это звание, здесь другое - русские признали, что поэзия Олжаса впитала в себя больше казахский национальный колорит, чем русский. И здесь у нас никто не будет называть Алматы Алма-Атой, равно как россияне не будут называть Олжаса русским поэтом", - говорит поэтесса.

Она напоминает, что Алматы с более чем тысячелетней историей стал Алма-Атой только с 1921 года.

Исконное название города - Алмату. Тот, кто хочет убедиться в правдивости этого факта, может воспользоваться трудами Рашида ад-Дина. Также Бабур пишет о городе Алмату, разрушенном от нашествия Чингисхана. Если и этого мало, то могу добавить, что и Мухаммед Хайдар Дулати, и Шараф ад-Дин Йезди в своих произведениях ни разу не упоминают название города как Алма-Ата, а напротив, называют Алмату. Если вы ищете настоящий экспонат, посетите музей Алматы, где выставлен железный тенге, произведенный во времена далекого Чагатая в городе Алмату. Почитайте труды покойного академика Байпакова. А слово "Алма-Ата", наверное, прозвучало из уст одного переселенца, который в двадцатые годы, собственно, и переселился в Семиречье. Неужели искаженное произношение переселенцев для Олжаса что-то значит?!" - говорит Ханбибі Есенкаракызы.

Она подчеркивает, что Олжас Сулейменов - один из ее самых любимых поэтов.

Романтический пафос в его поэзии, энергичный дух, родственный духу Махамбета, внутренняя сила поэтического "Я" встречаются не у каждого поэта. Все извергнутые комки негатива Олжаса ранили и мое сердце. Я его фанат и желаю ему только добра! Но у всего есть свои правила, свой порядок и своя граница. Когда дело доходит до интересов нации, ее языка, менталитета, духа, святых имен, просто необходимо встать на одну сторону баррикад. По мне то, что Олжас Сулейменов сказал: "Вернем городу Алматы название Алма-Ата" - это предательство целой нации. Да простит меня Олжас Омарович, но для меня нет никакой разницы между теми, кто предлагает "вернуть городу Алматы название Алма-Ата", и теми, кто выходит на гей-парад. Все они для меня люди, отрицающие духовность нации. За что мы должны уважать человека, который не уважает духовность нации. А в названии Алматы чувствуется та самая духовность. Многие наши деятели, такие как Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев, Габит Мусрепов, Ильяс Омаров, Узбекали Жанибеков, Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, Акжан Машанов и многие другие трудились в Алматы на благо развития духовности нации. Не в Алма-Ате", - говорит поэтесса.

Она добавляет, что Алматы всегда был мечтой молодежи всей казахской степи.

Они придерживались позиции, что если бы добрались до города мечты - Алматы, то довели бы свою нацию до заветной цели. Поэтому мы всегда твердим, что в названии Алматы чувствуется духовность нации! Ну, а теперь, когда прекрасный город Алматы стал достоянием всего народа, мы не позволим называть его снова Алма-Атой. Очень стыдно, что Олжеке забыл об этом, будучи мудрым старейшиной, ведь ему больше 80 лет. Вот что меня огорчает. А ведь именно сейчас Олжеке должен был призывать страну к единству и пропагандировать нашу национальную идентичность для следующего поколения. Интеллигенция ведь не разделяет нацию, а наоборот возвращает забытое, восполняет утерянное. Кому не под силу заливать масло в огонь в эти трудные дни?! Сейчас и власти, и другие боятся национал-патриотов, но бояться их не стоит, бояться надо тех, кто мыслит, как Олжас Омарович. На первый взгляд, это может показаться безобидным заявлением, но, если внимательно приглянуться, это предложение может разделить нацию на две стороны! Вы видите? Ведь это предложение исходит из уст Олжаса - из уст поэта! Это называется национальной трагедией", - считает Ханбибі Есенкаракызы.

Государственные органы страны с 1993 года утвердили название города - Алматы как на казахском, так и на русском языках. В 2016 году тысячелетие Алматы отметили под эгидой ЮНЕСКО.

То есть Алматы сейчас 1005 лет. Возможно, и того больше. Тогда весь мир был солидарен с тем, что название города - Алматы, а не Алма-Ата. Сам Олжас Омарович занимал пост посла в ЮНЕСКО. И все-таки не знать название родного города или, зная, предложить называть его по-другому - это невежество или предательство? Думаю, правду нам поведает сам Олжас Омарович. На самом деле, этот разговор не я должна была начинать, а кто-нибудь из наших аксакалов-старейшин. Но, к сожалению, они, как и всегда молчат… Поэтому, хоть я и женщина, мне пришлось поднять этот вопрос", - рассказывает поэтесса.

Ни русским, ни Китаю, ни кому-либо другому, кроме дружбы, мы ничего не несем. Но мы не можем принять иррациональные предложения, которые беспочвенно и полностью отрицают нашу тысячелетнюю историю!" - говорит Ханбибі Есенкаракызы.

Поэтесса в своем письме также обратилась лично к Олжасу Сулейменову:

В заключение хочу сказать, уважаемый Олжас Омарович, если вы думаете, что название Алматы снова будет Алма-Атой, то вы глубоко ошибаетесь! Алматы - гордость нашего народа! Никто не позволит снова порочить нашу честь и достоинство. Если вы думаете, что с духовностью казахов покончено, то вы ошибаетесь. Думаю, вы прекрасно знаете, что в Алматы воскрешается умерший дух казахов".

Напомним , казахстанский писатель, поэт, ученый и общественный деятель Олжас Сулейменов в интервью газете "Вечерний Алматы" рассказал о происхождении имени города Алма-Аты и почему ему не нравится нынешнее название города. По словам Олжаса Сулейменова, Алма-Ата - это чисто казахское название.

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