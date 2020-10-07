Поезда из Нур-Султана будут чаще ходить в Алматы и Усть-Каменогорск

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщает об увеличении периодичности курсирования пассажирских поездов из Нур-Султана, передает Kazakhstan Today

По данным пресс-службы АО "Пассажирские перевозки" увеличится курсирование следующих пассажирских поездов:

- №4/3 Нур-Султан / Нурлы жол - Алматы-2 ежедневным отправлением из Нур-Султан / Нурлы жол c 1 ноября 2020 года, из Алматы-2 cо 2 ноября 2020 года;

- №68/67 Нур-Султан / Нурлы жол - Оскемен-1 ежедневным отправлением из Нур-Султан / Нурлы жол c 1 ноября 2020 года, из Оскемен-1 со 2 ноября 2020 года.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 105.

Национальный перевозчик призывает своих пассажиров оформлять проездные документы онлайн, в том числе через официальный сайт BILET.RAILWAYS.KZ и просит пассажиров строго соблюдать санитарно-карантинные требования, социальную дистанцию (не менее 1 метра), масочный режим на территории вокзала и внутри поезда. Также напоминаем, что при отсутствии билетов на необходимую дату отправления можно воспользоваться бесплатной услугой "Лист ожидания"", - добавили в пресс-службе.

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