Поезда на Алаколь будут курсировать летом из Алматы и Нур-Султана

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НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - АО "Пассажирские перевозки" сообщает о назначении курсирования двух пассажирских поездов в направлении озера Алаколь на летний период 2022 года из Алматы и Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поезд № 221/222 Алматы-2 - Достык (коммерческий) периодичностью курсирования 3 раза в неделю, отправлением с Алматы-2 с 15 июня по 31 августа 2022 года по средам, пятницам, понедельникам, из Достыка данный поезд отправится с 16 июня по 1 сентября 2022 года по четвергам, субботам и по вторникам, сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

Поезд № 258/257 сообщением Нур-Султан-1 - Достык периодичностью курсирования 2 раза в неделю, отправлением с Нур-Султан-1 с 16 июня по 28 августа 2022 года по четвергам и по воскресеньям, из Достыка с 17 июня по 29 августа 2022 года по пятницам и по понедельникам.