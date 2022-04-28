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Поезда на Алаколь будут курсировать летом из Алматы и Нур-Султана

27.04.2022, 10:12 31721
Поезда на Алаколь будут курсировать летом из Алматы и Нур-Султана
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - АО "Пассажирские перевозки" сообщает о назначении курсирования двух пассажирских поездов в направлении озера Алаколь на летний период 2022 года из Алматы и Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поезд № 221/222 Алматы-2 - Достык (коммерческий) периодичностью курсирования 3 раза в неделю, отправлением с Алматы-2 с 15 июня по 31 августа 2022 года по средам, пятницам, понедельникам, из Достыка данный поезд отправится с 16 июня по 1 сентября 2022 года по четвергам, субботам и по вторникам, сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
 
Поезд № 258/257 сообщением Нур-Султан-1 - Достык периодичностью курсирования 2 раза в неделю, отправлением с Нур-Султан-1 с 16 июня по 28 августа 2022 года по четвергам и по воскресеньям, из Достыка с 17 июня по 29 августа 2022 года по пятницам и по понедельникам.
 

Национальный перевозчик рекомендует пассажирам оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение "Билеты КТЖ". При отсутствии в наличии проездных документов (билетов) рекомендуем использовать функционал "Лист ожидания", - добавили в нацкомпании.

 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

27.04.2022, 21:26 10686
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 28 апреля на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 28 апреля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
28 апреля на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный 17-22, порывы 25 метров в секунду.
 
В период 28-29 апреля в связи с выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2900 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.
 
28 апреля в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, ночью на западе, севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
28 апреля на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе области и в горных районах 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью 28 апреля на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем 29, сутки 30 апреля на юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 28-29 апреля временами 23-28 метров в секунду. 
 

В Нур-Султане открылась выставка памяти казахстанских женщин - участниц Великой Отечественной войны

27.04.2022, 20:51 10961
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В канун 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне государственным военно-историческим музеем Вооруженных сил совместно с Атырауским областным историко-краеведческим музеем проводится выездная выставка "Есімі аңызға айналған қазақтың батыр қызы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Она посвящена 100-летию со дня рождения Халы? ?а?арманы, летчицы Хиуаз Доспановой, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
В торжественном открытии выставки приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Нуркасым Ажитайулы, ветеран Вооруженных сил генерал-майор авиации Алсай Жуманов, единственная в Казахстане женщин летчик-истребитель старший лейтенант Ардана Ботай, ученики военно-патриотических классов столичных школ, военнослужащие воинских частей Сил воздушной обороны.
 

Хиуаз Доспанова - яркий пример патриотизма и любви к Родине. Я выбрала профессию военного летчика, вдохновившись примером мужества и бесстрашия нашей соотечественницы", - рассказала старший лейтенант Ардана Ботай.

 
Среди экспонатов представлены личные вещи, архивные фотографии, документы Хиуаз Доспановой, а также героев Советского Союза Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и других участниц Великой Отечественной войны.
 
Следует отметить, что казахстанские женщины в годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в победу над врагом как на полях сражений, так и в тылу, заменив ушедших на фронт мужчин.
 
Напомним, власти Казахстана решили не проводить военный парад 9 Мая. Об этом 12 апреля сообщили в Минобороны РК. В ведомстве уточнили, что в День Победы в Великой Отечественной войне запланирован ряд мероприятий. В частности, торжества в честь ветеранов трагических событий. Запланировано проведение 46 мероприятий, среди которых уроки мужества, дни открытых дверей и праздничные концерты.
 
В столице Казахстана фейерверк по случаю празднования Дня Победы не запланирован. По информации пресс-службы столичного акимата, на майские праздники запланирован ряд мероприятий: церемония возложения "Гирлянды славы"; возложение цветов у памятников участникам Великой Отечественной войны; концерт-спектакль "Майдан хаттары"; концерт "По дорогам войны"; цирковая программа, посвященная Дню Победы.
 

Мамы в Алматы смогут обучиться основам предпринимательства

27.04.2022, 16:56 19291
Мамы в Алматы смогут обучиться основам предпринимательства
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - ТОО "Эмвэй Казахстан" открывает прием заявок на участие в программе "Мама-предприниматель" для мам несовершеннолетних детей, мечтающих об открытии своего дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мае 2022 года в Алматы состоится второй сезон программы "Мама-предприниматель". К участию приглашаются многодетные, приемные мамы и мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы участницы получат возможность изучить основы предпринимательства, проработать свои бизнес-идеи и побороться за грант на развитие собственного дела, сообщили организаторы проекта.
 
Обучением участниц займутся опытные бизнес-тренеры компании Amway и Ассоциации семейного бизнеса Казахстана: они помогут женщинам подготовить и всесторонне проработать индивидуальный бизнес-план. В программу курса войдут: разработка бизнес-идеи, маркетинг в условиях малого бюджета, бизнес-визиты на уже существующие предприятия, расчет финансовой эффективности и конкурс бизнес-проектов. В финале программы участницы выступят с презентациями своих бизнес-идей, а экспертное жюри выберет победительницу, которая получит грант в размере 500 000 тенге на реализацию представленного проекта. 
 
Программа в Алматы состоится в очном формате с 24 по 28 мая 2022 года. Заявки на участие принимаются до 17 мая 2022 года на сайте mama-predprinimatel.kz.
 

Мы рады продолжению программы в Казахстане. Для многодетных, приемных мам и мам детей с особенностями развития крайне важна забота о семье с возможностью баланса между работой и личной жизнью, самореализацией. Открытие собственного дела помогает решить эти задачи. Мы и дальше планируем развивать программы поддержки женского и, шире, семейного предпринимательства - это один из приоритетов социальных программ компании", - говорит генеральный директор ТОО "Эмвэй" Андрей Губа.

 
Организаторами программы "Мама-предприниматель" в Казахстане выступает ТОО "Эмвэй Казахстан" в партнерстве с благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее", национальной палатой предпринимателей "Атамекен", Ассоциацией семейного бизнеса Казахстана, Советом деловых женщин и Форумом предпринимателей Казахстана. В Алматы партнером программы стал университет "Туран", на площадке которого будет организована "Мама-предприниматель".
 
Сообщается, программа была инициирована в 2013 году в России благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее" и стала первой в стране бесплатной программой, направленной на обучение матерей несовершеннолетних детей основам предпринимательства. За девять лет в программе приняли участие более 7500 женщин, а грантовый фонд составил более 20 миллионов рублей. За эти годы "Мама-предприниматель" успела зарекомендовать себя как одна из эффективных программ по развитию женского бизнеса в России: по статистике, подавляющее большинство участниц после обучения регистрируют свой бизнес. 
 
В 2021 году программа впервые состоялась в Казахстане и вышла на международный уровень. Пилот программы ввиду карантинных ограничений состоялся в онлайн-формате.
 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист

27.04.2022, 16:53 18441
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист
АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - Депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 

Именно депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова и Ерлан Смайлов, его помощник Султангалиев Тамерлан всегда помогали нам в решении проблем с точечной застройкой", - сказала Асель Есентугелова. 

 
Она отметила, что благодаря им было сделано много депутатских запросов, организованы круглые столы с участием общественников и уполномоченных органов, осуществлены выезды на место строек и встречи с жителями.
 
По словам юриста, само предложение от депутатов она расценивает как острую необходимость. 
 

Искренне надеюсь, что все высказанные предложения будут услышаны и приняты в работу. Кроме того, призываю не ждать ответа на запрос, а уже на базе партии создать рабочие группы с участием депутатов, уполномоченных органов, общественников и жителей по мониторингу строительства", - заявила юрист-общественник.

 
Также она сообщила, что, прочитав данную новость, многие жители в чатах WhatsApp написали восторженные отзывы и надежду на перемены. 
 

От себя лично хочу поблагодарить депутата Ерлана Смайлова, его помощника Султангалиев Тамерлана и отдельно Ирину Смирнову", - добавила Асель Есентугелова.

 
Напомним, что сегодня депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы.
 

Процедура оформления соцпособий и выплат упростилась на eGov.kz

27.04.2022, 15:55 22031
Процедура оформления соцпособий и выплат упростилась на eGov.kz
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Получение семи социальных выплат на портале электронного правительства eGov.kz стало удобнее за счет автоматического получения специального счета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теперь при оформлении социальных выплат, пособий и пенсий на портале eGov.kz не нужно вручную вносить 20-значный номер счета (IBAN). Система получит доступные счета по ИИН заявителя, что в свою очередь исключает вероятность ошибочного ввода номера счета. Специальный счет для получения пособий можно открыть в трех банках страны: Halyk Bank, Kaspi.kz и АО "Банк ЦентрКредит", - сообщили в пресс-службе электронного правительства.

 
Функция доступна для получения следующих выплат:  
 
  1. Пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком
  2. Пособие матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида
  3. Пособие по инвалидности
  4. Пособие по случаю потери кормильца
  5. Единовременная выплата на погребение
  6. Пособие многодетной семье
  7. Государственная базовая пенсионная выплата
 

Ранее при оформлении заявок на пособие и выплаты нужно было вводить номер счета вручную, и зачастую пользователи могли ошибиться при вводе номера счета. Сейчас же при наличии счета и выборе банка счет автоматически появляется на экране. Если же он отсутствует, то его можно открыть при получении услуги. Новая функция сэкономит время и существенно упростит процесс оформления социальных выплат и пособий", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

 
Для открытия специального счета при получении государственных услуг пользователям необходимо:

  • выбрать необходимую услугу; 
  • заполнить обязательные поля;        
  • выбрать банк из списка (Halyk Bank, Kaspi.kz и АО "Банк ЦентрКредит" и т.д.);        
  • выбрать счет для зачисления денежных средств (счет подтягивается автоматически из системы банка);        
  • подписать заявку одним из доступных способов и ожидать ее обработки. 
 

При наличии специального счета в банках он отобразится в списке, и запрос будет направлен на рассмотрение в уполномоченный орган (МТСЗН РК). Данные о статусе запроса можно будет отслеживать в личном кабинете пользователя на eGov.kz", - сообщается в пресс-релизе.

 

Депутат: проблема точечной застройки требует решения на уровне правительства

27.04.2022, 12:21 27121
Депутат: проблема точечной застройки требует решения на уровне правительства
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы, передает KAZKAHSTAN TODAY. 
 

В последние годы именно постоянно воспроизводящиеся ситуации с решением акиматов и застройщиков о точечном строительстве и уплотнении стали точкой концентрации протестов граждан. Причина в закрытости процессов принятия архитектурных и градостроительных решений", - сообщил Ерлан Смайлов, озвучивая депзапрос на имя заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

 
По мнению депутатов, на уровне регионов проблема не решается и требует системного решения на уровне правительства в виде законодательно закрепленных подходов. 
 

Решения принимаются за закрытыми дверями, итоги которых спускаются для исполнения сверху вниз, а граждане информируются о них постфактум, и то не всегда", - заявили партийцы.

 
По их словам, проводимая таким образом градостроительная политика вызывает справедливое недовольство общества, приводит к бессистемной застройке, деградации городской среды, зеленых зон, общественных пространств. 
 

Отсутствие механизмов вовлечения граждан и экспертов в решение вопросов городского развития повышает риски социальной напряженности и несет угрозу сбалансированному развитию городов, мешая им стать центрами экономического и креативного роста нации", - отметили они.

 
По мнению депутатов, такая ситуация противоречит предложенной концепции "слышащего государства", а также курсу политических реформ, обозначенных главой государства в мартовском послании, которое вовлекает население в управленческие процессы, оперативно и эффективно реагируя на конструктивные запросы граждан путем постоянного диалога власти и общества.
 

Только вовлечение независимых экспертов, институтов гражданского общества и локальных сообществ поможет принимать более качественные решения, снизить уровень конфликтности в обществе и усилить подотчетность акиматов. Без вовлечения граждан в процессы принятия решений о городе невозможно добиться удовлетворения потребностей горожан - основной задачи акиматов при проведении политики на местном уровне", - подчеркивается в депутатском запросе.

 
Также помимо перечисленных преимуществ для гражданского общества внедрение таких механизмов несет в себе важные плюсы для государственного сектора - повышение качества госуправления на местах, сбалансированное развитие городов, улучшение качества жизни в городах и предупреждение коррупционных нарушений, отметили они.
 

В целом более прозрачные и понятные процедуры улучшат бизнес-климат наших городов, приблизив Казахстан к лучшим международным практикам в области проектирования", - считают депутаты.

 
Они считают необходимым проведение предпроектных исследований, которые должны выполняться независимыми междисциплинарными группами. 
 

Создание независимых консультативно-совещательных органов, которые институционально должны быть встроены в процесс принятия решений с четко обозначенным правовым статусом. Как вариант, на базе маслихатов, что полностью отвечает политике президента по усилению их роли", - поясняется в депзапросе. 

 
Также предлагается проведение архитектурных конкурсов для значимых или крупных по размеру участков.
 

Синоптики прогнозируют похолодание и усиление ветра в РК

27.04.2022, 10:46 29881
Синоптики прогнозируют похолодание и усиление ветра в РК
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В последние дни апреля на западные регионы Казахстана сместится циклон из районов Белого моря, затем, смещаясь в восточном направлении, он также будет оказывать влияние на северо-западные и северные регионы страны, передает KAZKAHSTAN TODAY. 
 

На большей части республики пройдут дожди, 30 апреля на западе республики - сильные дожди", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Погоду южной половины республики в ближайшие трое суток будет формировать южный циклон, который 30 апреля охватит большую часть Казахстана. Он принесет град и шквал.
 
На территории Казахстана усилится ветер до 15-20 метров в секунду, на юге, юго-востоке - порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
Также на западе, северо-западе и севере ожидается постепенное понижение температуры воздуха, на остальной территории страны - повышение.
 

Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

27.04.2022, 08:36 28126
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - На большей территории Казахстана ожидается ясная погода, без осадков, лишь на севере, юге, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах Жамбылской области сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По РК ожидается усиление ветра, на юго-западе Казахстана с пыльной бурей, в южных регионах - гроза, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в центре Кызылординской области, на юге, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
Днем на большей части Северо-Казахстанской области, на севере Костанайской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области, на западе, в центре Атырауской области, на востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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