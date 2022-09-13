Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного северо-западного антициклона, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь север, восток и юго-восток РК все еще будут под властью циклонической деятельности и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди, на востоке, юго-востоке - сильные дожди, грозы. Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег)", - сообщает РГП "Казгидромет".

По республике ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, на востоке, юго-востоке страны с порывами до 23-28 метров в секунду, днем в Мангистауской области с пыльной бурей. На севере, северо-западе РК ночью и утром туман. Днем в горных районах Жамбылской области ожидается град.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской областей, на юге, востоке севере, в центре Абайской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Акмолинской области, северо-востоке Северо-Казахстанской области, на севере Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.