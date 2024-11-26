Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков, сообщили синоптики Казгидромета.





По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы - туманы.





В Астане: переменная облачность, без осадков, -1, +1 °C.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +7, +9 °C.





В Шымкенте: осадки, +13, +15 °C.





В ряде областей синоптики объявили штормовое предупреждение. В частности, в Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, Абайской, Улытауской, Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях ожидается сильный ветер.





Кроме того, ночью и утром в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Алматинской областях и в горных районах Жамбылской и Туркестанской областей ожидается туман.