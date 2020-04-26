Система Orphus

Пограничная служба ЗКО предотвратила незаконный вывоз в Россию медицинских средств индивидуальной защиты

25.04.2020, 13:21 11071
Уральск. 25 апреля. Kazakhstan Today - Пограничная служба Западно-Казахстанской области предотвратила незаконный вывоз в Россию средств индивидуальной защиты - медицинских масок, перчаток и защитных очков, передает Kazakhstan Today.
 

Департаментом Пограничной службы по Западно-Казахстанской области с марта 2020 года по настоящее время предотвращено 13 случаев вывоза в Россию средств индивидуальной защиты (медицинские маски - 4 585 570 штук, перчатки - 3 900 000 штук, очки защитные - 480 штук). Предварительная сумма изъятых средств составляет более 500 миллионов тенге", - сообщили в КНБ РК.

 
Для незаконного вывоза организаторы прятали средства индивидуальной защиты в грузе с товарами народного потребления.
 
Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза средств индивидуальной защиты из Казахстана.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая