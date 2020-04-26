Пограничная служба ЗКО предотвратила незаконный вывоз в Россию медицинских средств индивидуальной защиты

Уральск. 25 апреля. Kazakhstan Today - Пограничная служба Западно-Казахстанской области предотвратила незаконный вывоз в Россию средств индивидуальной защиты - медицинских масок, перчаток и защитных очков, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Пограничной службы по Западно-Казахстанской области с марта 2020 года по настоящее время предотвращено 13 случаев вывоза в Россию средств индивидуальной защиты (медицинские маски - 4 585 570 штук, перчатки - 3 900 000 штук, очки защитные - 480 штук). Предварительная сумма изъятых средств составляет более 500 миллионов тенге", - сообщили в КНБ РК.

Для незаконного вывоза организаторы прятали средства индивидуальной защиты в грузе с товарами народного потребления.

Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза средств индивидуальной защиты из Казахстана.





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