В Казахстане ввели запрет на вывоз за территорию республики медицинских средств индивидуальной защиты

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане введен официальный запрет на выдачу разрешения на вывоз за территорию республики медицинских средств индивидуальной защиты, сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Сделано это в рамках защиты интересов национальной безопасности и здоровья граждан Республики Казахстан. Согласно распоряжения премьер-министра РК от 29 января 2020 года "О мерах по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан", а также, в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции (2019-nСоv) в Китайской Народной Республике и других странах, во избежание возникновения чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и в целях предупреждения распространения инфекции", - пояснили в ведомстве.

Председателем комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения издан приказ о запрете на выдачу разрешений на вывоз с территории Республики Казахстан средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, защитные (противочумные) костюмы I-II типов или одноразовые защитные (противочумные) костюмы, маски медицинские, маски респираторы, халаты, перчатки).

Данный запрет позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны в период осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире", - отметили в комитете.

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