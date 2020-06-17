Пограничники предотвратили незаконный вывоз медицинских перчаток стоимостью 68 млн тенге

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области пограничники предотвратили незаконный вывоз средств индивидуальной защиты, передает Kazakhstan Today.

15 июня 2020 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Жана жол" (Северо-Казахстанская область) предотвращен незаконный вывоз крупной партии медицинских перчаток на общую сумму более 68 млн тенге", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время территориальные подразделения Пограничной службы ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска по недопущению незаконного вывоза с территории Казахстана данной категории товаров.

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