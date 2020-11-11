Пограничники пресекли очередную попытку вывоза масок из РК в РФ

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - На казахстанско-российской границе в очередной раз пресечена попытка незаконного вывоза средств индивидуальной защиты, передает Kazakhstan Today.

8 ноября 2020 года пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" (Костанайская область) пресечена попытка незаконного вывоза из Казахстана в Российскую Федерацию 9600 комплектов масок фильтрующих для защиты органов дыхания на общую сумму 5 500 000 тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

В ведомстве напомнили о соответствии с приказом председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, веден запрет на вывоз с территории РК медицинских средств индивидуальной защиты. В этой связи территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза товаров, подпадающих под запрет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства