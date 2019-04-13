Похолодание и осадки пообещали синоптики казахстанцам на ближайшие дни

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Холодный арктический фронт в ближайшие дни принесет с собой осадки и понижение температуры, передает Kazakhstan Today.

Антициклон, с которым почти неделю была связана тёплая и без осадков погода в северной половине республики, разрушается. На смену ему с районов Урала перемещается холодный арктический фронт, он принесёт с собой осадки, дождь, мокрый снег и похолодание", - сообщила пресс-служба "Казгидромета".

На юге, юго-востоке и востоке в выходные дни - кратковременная передышка от дождей и потепление. Но уже в понедельник и здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, отметили синоптики в прогнозе погоды на 13-15 апреля 2019 года.

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