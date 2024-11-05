Похолодание и снег прогнозируют синоптики на юге Казахстана

Рассказать друзьям

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтов на большей территории Казахстана в понедельник, 4 ноября, пройдут осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке, востоке страны сохраняется погода без осадков. Об этом сообщает Казгидромет.





По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на западе, северо-западе, севере - гололед.





В Астане: осадки, температура днем составит +7, +9 °C. В столице объявлено штормовое предупреждение в связи с тем, что 4 ноября ночью и утром ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 метров в секунду. Днем на дорогах ожидается гололедица.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем +19, +21 °C.





В Шымкенте: осадки, температура +21, +23 °C.





По данным синоптиков, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение.





В частности, в понедельник ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.





Кроме того, ночью на юге, востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза, днем до 3 мороза - 2 тепла.





Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица.





4 ноября днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.





Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.





Ночью и утром на востоке области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. В Семее ожидается ветер юго-восточный, южный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.





В понедельник на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.





На юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области - туман. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.





Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15-18 метров в секунду.





4 ноября в конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 метра в секунду. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.





Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде ожидается ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.





В области Улытау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.





Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области утром и днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Таразе ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.





В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, усиление ветра. В Уральске днем ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, порывы 18 метров в секунду.