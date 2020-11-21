Похолодание ожидается в выходные на юге Казахстана

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 21-23 ноября, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в южной половине Казахстана в ближайшие три дня ожидается понижение температуры воздуха.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона, но местами по стране ожидается снег, на юге - осадки, связанные с атмосферными фронтальными разделами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в южной половине республики температура воздуха будет на 4-8 градусов ниже средних многолетних значений.

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