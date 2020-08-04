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Похороны Жаксылыка Ушкемпирова пройдут только при участии семьи

03.08.2020, 14:22 8128
Похороны Жаксылыка Ушкемпирова пройдут только при участии семьи
Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - В связи с пандемией и в целях недопущения массового скопления людей похороны Жаксылыка Ушкемпирова состоятся только при участии семьи, передает Kazakhstan Today. 
 
 
Родственники Жаксылыка Ушкемпирова выражают благодарность всем казахстанцам за соболезнования, оказываемую поддержку, в особенности Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и главе государства Касым-Жомарту Токаеву.
 
Также сообщается, что все мероприятия, касающиеся прощальной церемонии, состоятся ровно через год.
 

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