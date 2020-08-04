Похороны Жаксылыка Ушкемпирова пройдут только при участии семьи

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - В связи с пандемией и в целях недопущения массового скопления людей похороны Жаксылыка Ушкемпирова состоятся только при участии семьи, передает Kazakhstan Today.

Родственники Жаксылыка Ушкемпирова выражают благодарность всем казахстанцам за соболезнования, оказываемую поддержку, в особенности Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Также сообщается, что все мероприятия, касающиеся прощальной церемонии, состоятся ровно через год.

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