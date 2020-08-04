Похороны Жаксылыка Ушкемпирова пройдут только при участии семьи

2 августа на 70-м году жизни скончался видный государственный и общественный деятель, Герой труда РК, первый олимпийский чемпион Казахстана по греко-римской борьбе, чемпион мира, обладатель орденов "Барыс", "Курмет" и "Парасат" Жаксылык Ушкемпиров.
Родственники Жаксылыка Ушкемпирова выражают благодарность всем казахстанцам за соболезнования, оказываемую поддержку, в особенности Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и главе государства Касым-Жомарту Токаеву.
Также сообщается, что все мероприятия, касающиеся прощальной церемонии, состоятся ровно через год.
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