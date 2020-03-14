Показ художественного фильма "Грозные ночи" состоялся в Алматы

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Показ художественного фильма "Грозные ночи" состоялся 12 марта в Национальной ,иблиотеке Республики Казахстан в Алматы в рамках проекта представительства Россотрудничества в Республике Казахстан "Путь к Победе", передает Kazakhstan Today.

Участниками просмотра стали представители общественных организаций, ветераны, студенты Казахского национального университета имени аль-Фараби, изучающие русский язык в центре "Русский язык и культура".

Перед началом показа к собравшимся обратилась консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева. Она подробно остановилась на истории одной из героических страниц Великой Отечественной войны - защите Севастополя, которой посвящён фильм.

Аудитория внимательно смотрела картину, снятую известным советским режиссёром Владимиром Довганем в 1960 году. Для большинства участников просмотра это было первое знакомство с фильмом.

По окончании просмотра состоялось обсуждение фильма со студентами, во время которого ребята поделились своими впечатлениями и рассказали о том, какие события Великой Отечественной войны вызывают у них наибольший интерес.

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