Полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы

Фото: Polisia.kz
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведением в столице крупных международных мероприятий с участием глав государств и правительств полицейские Астаны с сегодняшнего дня перешли на усиленный вариант несения службы.
10 октября c 21.00 на базе стационарных контрольных постов усилен контроль за въездом на территорию столицы, несение службы на постах осуществляется в круглосуточном режиме мобильными группами в составе сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны РК", - сообщает Polisia.kz.
Особое внимание будет уделено обеспечению дорожной безопасности и соблюдению правил дорожного движения.
В связи с проводимыми мероприятиями в новом административном центре города будет проводиться сопровождение охраняемых лиц с временным частичным ограничением движения на некоторых участках дорог", - сообщается в информации.
Департамент полиции Астаны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и рекомендует для удобства пользоваться общественным транспортом. В целях безопасности и исключения транспортных задержек рекомендует заранее планировать свои маршруты движения и строго соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, Акорда представила анонс предстоящих международных мероприятий с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.
14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия - Россия".
15 октября состоится государственный визит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.