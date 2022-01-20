Полиция продолжит ОПМ "Правопорядок" до особого распоряжения

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С 19 января ОПМ будет проводиться в Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, где прекращен режим ЧП, сообщает Polisia.kz.
Основной целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности.
В соответствии с законодательством органами внутренних дел в рамках ОПМ осуществляется:
- проверка правоустанавливающих документов и досмотр транспортных средств, а также документов, удостоверяющих личность физических лиц, их личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей;
- проверка съемных квартир, брошенных домов, хостелов, дачных массивов, рынков, станций технического обслуживания, крестьянских и фермерских хозяйств, отгонных участков, зимовок и других отдаленных мест;
- изъятие огнестрельного, травматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых предметов и т. п.;
- выявление лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов;
- проверка ранее судимых и иных лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел.
Министерство внутренних дел призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с понимаем и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции.