Полиция разыскала пропавшего в ВКО мальчика

Усть-Каменогорск. 27 января. Kazakhstan Today - Сотрудники Ауэзовского отдела полиции города Семея нашли мальчика 2010 года рождения 26 января на одной из улиц села Бобровка, передает Kazakhstan Today.

Сейчас полиция выясняет, где все это время он находился, пишет Polisia.kz

Ребенка передали родителям. Мальчик осмотрен медицинскими работниками, его жизни ничего не угрожает.

В розыске были задействованы более 1200 человек - спасатели, волонтеры и правоохранители, а также почти 50 единиц техники. К поисковым работам были привлечены беспилотные летательные аппараты.

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