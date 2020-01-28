Полиция разыскала пропавшего в ВКО мальчика

Сейчас полиция выясняет, где все это время он находился, пишет Polisia.kz
Ребенка передали родителям. Мальчик осмотрен медицинскими работниками, его жизни ничего не угрожает.
В розыске были задействованы более 1200 человек - спасатели, волонтеры и правоохранители, а также почти 50 единиц техники. К поисковым работам были привлечены беспилотные летательные аппараты.
Как сообщалось ранее, сотрудники полиции и волонтеры разыскивают пропавшего в ВКО ребенка 2010 года рождения.
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