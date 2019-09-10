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Полиция разыскивает подозреваемого в похищении и убийстве трехлетнего ребенка в Карагандинской области (ВИДЕО)

09.09.2019, 08:59 14608
Караганда. 9 сентября. Kazakhstan Today - Полиция разыскивает подозреваемого в похищении и убийстве трехлетнего ребенка в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, вчера, около 10.00, в Шетском районе Карагандинской области, в лесопосадке на окраине села Бурма сотрудниками полиции обнаружено тело 3-летнего ребенка. 
 
"Зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство). Следственно оперативной группой проводится осмотр места. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Усиленно продолжаются работы по проведению оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого", - проинформировали в департаменте полиции. 

 
По данным полиции, за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Сопыжанов Игентай Карімулы, родившийся 17 ноября 1996 года рождения. Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, короткие, уши прилегающие. 

 
Сообщается, что подозреваемый был одет в коричневую куртку со светлым капюшоном, темно-синие джинсы, ботинки черные "берцы". 
 

Просим сообщить в департамент полиции Карагандинской области по телефонам: дежурная часть - 8 (7212) 42-90-25, УКП - 8(7212) 42-91-90, 8(701)503-8887, 8(701)750 3752", - отметили в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, волонтеры Карагандинской области сообщили о похищении трехлетнего ребенка в Шетском районе. Максим Рафаилович Гарифулин, дата рождения 28 августа 2016 года, пропал в селе Бурма Шетского района 5 сентября. Сообщалось, что ребенок может находиться со знакомым его мамы, который малышу никем не приходится. 
 

Бывший знакомый мамы, которая не отвечала ему во взаимности, пришёл на работу к женщине, откуда и был похищен ребёнок. Полиция работает", - поясняется в сообщении. 

 
По сообщения СМИ, вероятный похититель ранее был судим, освободился условно-досрочно. Ребенка он похитил из магазина, где работает мама малыша. 
 

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