Полиция разыскивает подозреваемого в похищении и убийстве трехлетнего ребенка в Карагандинской области (ВИДЕО)

Караганда. 9 сентября. Kazakhstan Today - Полиция разыскивает подозреваемого в похищении и убийстве трехлетнего ребенка в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, вчера, около 10.00, в Шетском районе Карагандинской области, в лесопосадке на окраине села Бурма сотрудниками полиции обнаружено тело 3-летнего ребенка.

"Зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство). Следственно оперативной группой проводится осмотр места. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Усиленно продолжаются работы по проведению оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого", - проинформировали в департаменте полиции.





По данным полиции, за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Сопыжанов Игентай Карімулы, родившийся 17 ноября 1996 года рождения. Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, короткие, уши прилегающие.





Сообщается, что подозреваемый был одет в коричневую куртку со светлым капюшоном, темно-синие джинсы, ботинки черные "берцы".

Просим сообщить в департамент полиции Карагандинской области по телефонам: дежурная часть - 8 (7212) 42-90-25, УКП - 8(7212) 42-91-90, 8(701)503-8887, 8(701)750 3752", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, волонтеры Карагандинской области сообщили о похищении трехлетнего ребенка в Шетском районе . Максим Рафаилович Гарифулин, дата рождения 28 августа 2016 года, пропал в селе Бурма Шетского района 5 сентября. Сообщалось, что ребенок может находиться со знакомым его мамы, который малышу никем не приходится.

Бывший знакомый мамы, которая не отвечала ему во взаимности, пришёл на работу к женщине, откуда и был похищен ребёнок. Полиция работает", - поясняется в сообщении.

По сообщения СМИ, вероятный похититель ранее был судим, освободился условно-досрочно. Ребенка он похитил из магазина, где работает мама малыша.

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