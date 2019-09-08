В Карагандинской области похищен трехлетний ребенок

Караганда. 7 сентября. Kazakhstan Today - Волонтеры Карагандинской области сообщили о похищении трехлетнего ребенка в Шетском районе, передает Kazakhstan Today.

Максим Рафаилович Гарифулин, дата рождения 28 августа 2016 года, пропал в селе Бурма Шетского района 5 сентября. Об этом сообщается в паблике Instagram volontery_karagandy_rina.kz

У мальчика светлые волосы и голубые глаза.

Возможно, находится с мужчиной на фотографии справа", - указывается в сообщении.

Ниже в комментарии поясняется, что человек на фотографии малышу никем не приходится.

Бывший знакомый мамы, которая не отвечала ему во взаимности, мужчина пришёл на работу к женщине, откуда и был похищен ребёнок. Полиция работает", - поясняется в сообщении.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: +7 775 936 5186, +7 705 586 9295 либо 102.

По сообщения СМИ, вероятный похититель ранее был судим, освободился условно-досрочно. Ребенка он похитил из магазина, где работает мама малыша. В полиции подтвердили, что родные малыша обратились с заявлением, ведется расследование и поиски ребенка.

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